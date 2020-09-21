Прятали "черный нал" в холодильнике: СБУ разоблачила коррупционеров в "Укрзализныце"

Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов "Укрзализныци" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов.

"Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка", — говорится в сообщении.

Указано, что сотрудники СБУ в рамках начатого уголовного производства задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 млн грн. При этом деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

Как отмечается, в ходе обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 млн грн, на которые судом наложен арест.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что новый глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак хочет выделить в УЗ четыре вертикально-интегрированные бизнес единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки.