Глава "Укрзализныци" хочет разделить УЗ на 4 компании и внедрить единый грузовой тариф

Новый глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак хочет выделить в УЗ четыре вертикально-интегрированные бизнес единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки.

Об этом он заявил в интервью "Лига.Бизнес".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я хочу выделить в "Укрзализныце" четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и моя новация — отдельно вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но это, в принципе, отдельный вид бизнеса", — сказал Жмак.

После этого, как рассказал менеджер, эти бизнес-единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ.

"Для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, а за вагонами — налево", — добавил новый глава компании.

Также Жмак считает необходимым изменение корпоративной структуры компании.

"Система формирования правления в УЗ сейчас достаточно сложная, правление формируется с подачи набсовета в Кабмин. И правительство назначает членов правления. Насколько я знаю, решение правления оформляется двумя подписями: председателя правления и члена правления, отвечающего за то направление, по которому принимается решение. Члены правления контактируют напрямую с набсоветом по тем направлениям, за которые они отвечают (…) Для осуществления тех задач, которые я ставлю, мне нужна иерархически правильно построенная система, где я имею возможность принимать решения и отвечать за деятельность всего правления, а не только тех подразделений, которые находятся подо мной", — отметил глава УЗ.

По его словам, об этом он будет просить наблюдательный совет на стадии подписания контракта и наделения его полномочиями.

Кроме того, новоназначенный председатель правления АО "Укрзализныця" считает необходимыми симплификацию и стандартизацию тарифов на грузовые ж/д перевозки.

"Авиационные компании начисляют плату независимо от того, что везет самолет, стоимость рассчитывается по тарифу тонна-километр перевозок. Так должно быть и в "Укрзализныце" для магистральных участков. Для руды, песка, щебня или компьютеров — стоимость должна базироваться на тарифе тонна-километр. Для маневровых — просто плата за тонну", — пояснил он.

По его словам, бизнес также заинтересован в том, чтобы груз доехал быстрее, поскольку за счет оборота компании зарабатывают больше денег, чем экономят на дешевых тарифах.

"Тариф тонна-километр должен быть единым. Но он должен быть экономически обоснованным и просчитанным. Сейчас УЗ просто не может посчитать эти тарифы, потому что локомотивы находятся в распоряжении дирекции, вагоны — в другом филиале или частные, или еще какие-то, и составить экономически обоснованную стоимость они не могут. Я хочу создать группу с привлечением специалистов для расчета тарифа", — подчеркнул Жмак.

При этом он не исключает, что для ряда групп товаров тарифы при этом не снизятся. Руководитель УЗ также анонсировал введение скидки на объем перевозок от единого тарифа.

Жмак подчеркнул, что хочет, чтобы компания занималась в первую очередь профильным бизнесом: локомотивами, вагонами, инфраструктурой и диспетчеризацией.

"Все остальное — это не "Укрзализныця". Санатории, профилактории, больницы, прачечные, песчаные карьеры, заводы — это не УЗ, это непрофильные активы. Их нужно отчуждать — путем продажи и приватизации", — считает глава "Укрзализныци".

По его мнению, от приватизации непрофильных активов выиграют все стороны.

"Мы предложим модель, при которой люди сохранят свои рабочие места, а компания выиграет: приватизация объектов будет предусматривать сохранение их специализации и рабочих мест", — отметил глава правления компании.

Он также сообщил, что сейчас в штате УЗ около 260 тысяч сотрудников.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 августа утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" после поддержания его кандидатуры на эту должность набсоветом "Укрзализныци" 12 августа.