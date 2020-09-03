Транспорт 1 час назад

Вагоны для "Укрзализныци" впервые хотят купить за государственные деньги

С целью развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Министерство финансов Украины прорабатывает возможность бюджетного финансирования приобретения новых пассажирских вагонов для "Укрзализныци" и развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава, передает "24 канал".

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По его словам, ранее УЗ не получала государственные инвестиции, а создание и развитие сети скоростных электропоездов осуществлялось, преимущественно, посредством кредитов, выплаты по которым компания продолжает и сейчас. 

"Чтобы изменить ситуацию, нужны изменения в государственной транспортной политике. В том числе в финансовом аспекте. На уровне Минфина впервые в истории страны прорабатывается возможность бюджетного финансирования приобретения новых пассажирских вагонов и развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры", — отметил Кава.

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Он считает, что это в перспективе повысит качество и скорость пассажирских железнодорожных перевозок.

"Планируем предусмотреть бюджетное финансирование на закупку пассажирских вагонов и разработку проектов новых скоростных коридоров", — добавил чиновник.

При этом замминистра финансов уточнил, что в контексте развития скоростных ж/д коридоров в систему скоростного движения планируют привлечь Черкассы.

В июле Крюковский вагоностроительный завод произвел 20 из 90 пассажирских вагонов для "Укрзализныци", которые, по просьбе президента Владимира Зеленского, согласился закупить министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 августа утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" после поддержания его кандидатуры на эту должность набсоветом "Укрзализныци" 12 августа.

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