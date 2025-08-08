Середня вартість однокімнатної квартири у Києві наближається до $100 тисяч – аналітика Dim.ria

Dim.ria заміряв середні ціни на квартири по Києву виключно на основі оголошень в столиці.

Ринок вторинного житла в Україні працює набагато активніше, ніж первинний. Проте і тут є перепади з попитом на житло, залежно від регіону, повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження маркетплейсу Dim.ria.

Найбільше нових оголошень про продаж вторинного житла з’явилося у Волинській, Запорізькій та Житомирській областях. Натомість найбільше скорочення пропозицій зафіксовано в Сумській області.

Значне зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано у Хмельницькій, Херсонській та Івано-Франківській областях. У Тернопільській області спостерігається помітне зниження попиту — падіння на 25 % порівняно з червнем.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у червні в Києві склало 1:2, такий же показник фіксується на Одещині. У Вінницькій області він становить 1:18, Тернопільській — 1:17, Черкаській — 1:16.

Динаміка цін на квартири у Києві та інших регіонах у серпні 2025 року

Вартість вторинного житла, за даними маркетплейсу, у липні зростала майже по всій Україні. Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст — +10 %.

У Києві середня вартість однокімнатної квартири сягнула вже $94,2 тис. На інших маркетплейсах цей показник коливається вмежах $60-65 тис. Цю різницю в Dim.ria пояснюють замірами різних ареалів.

"Ми на Dim.ria формуємо середні ціни на квартири по Києву виключно на основі оголошень в столиці. Тобто передмістя у нас тут точно не враховується, воно попадає у формування середніх цін по області. І тому власне може бути така різниця у даних, адже в передмісті ціни значно нижчі, кількість оголошень доволі висока, і це все може суттєво вплинути на кінцеві показники, які відображаються в аналітиці", -зазначили Delo.ua в компанії.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141,6 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.

