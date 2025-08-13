Какие квартиры готовы покупать киевляне: желаемая цена, площадь и высотность

За время войны Киев впервые лишился лидерства по стоимости квадратного метра и активности строительного рынка. Кроме того, столица стала зеркалом общенационального жилищного кризиса.

Последние два года в Киеве рынок недвижимости стагнирует: особенно стал ощутим разрыв между рыночными ценами и возможностями людей. В результате чего спрос на покупку жилья упал, не спасает ситуацию даже волна перемещений из прифронтовых регионов.

В то же время, сами киевляне остаются недовольными жилищными условиями: подавляющее большинство жителей планирует их улучшить в ближайшие годы, сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2025 году.

Аналитики также выяснили, какое жилье предпочитают жители столицы.

Какое жилье ищут киевляне: структура спроса

Несмотря на военные риски, сегодня достаточно высоким остается доверие к первичному рынку недвижимости:

33% заявили о готовности приобрести жилье в новостройке – это самая высокая доля среди всех вариантов;

21% ориентируются на вторичный рынок;

43% рассматривают оба варианта, то есть нет четко определенной позиции.

При этом 48% всех потенциальных покупателей рассматривают вариант купить квартиру на этапе постройки. Хотя требования к уровню готовности домов по сравнению с довоенными временами заметно изменились: 51% готовы покупать только на этапе готовой «коробки», 44% – на этапе возведения. Вкладываться в «котлован» сейчас планируют 29%.

Инфографика: Gradus Research

Среди ключевых причин, пока сдерживающих увеличение количества желающих вкладываться в новостройки, киевляне называют риски остановки строительства (66% опрошенных), возможно изменение сроков ввода дома в эксплуатацию (58%) и невозможность заселиться сразу после покупки (45%).

Среди избравших вторичный рынок главными причинами отказа от покупки жилья в новостройках стали следующие барьеры:

39% считают цены на новостройки завышенными;

35% - не доверяют девелоперам;

30% - не готовы ждать ввода дома в эксплуатацию;

28% - сознательно выбирают вторичное жилье;

19% - не находят новостроек в желаемом районе;

Какие квартиры киевляне выбирают для жизни

Критерии выбора жилья почти не изменились в последние годы: общая картина очень близка к довоенной, свидетельствуют результаты опроса.

Топ-3 фактора традиционны: цена (76%), расположение (65%) и инфраструктура вокруг дома (63%). Большинство людей сегодня хотят жить в трех- или двухкомнатных квартирах (58% и 53% соответственно).

Инфографика: Gradus Research

Наиболее предпочтительная площадь для двухкомнатных помещений – 56-60 м 2, для трехкомнатных – 81-85 кв.м.

По высотности чаще всего киевляне выбирают дома от 6 до 9 этажей, впрочем для 28% этажность вообще не имеет никакого значения.

Инфографика: Gradus Research

Молодые люди склоняются в своем выборе и к более высотным вариантам – дома от 10 до 16 этажей они выбирают так же часто, как и девятиэтажки.

Инфографика: Gradus Research

Кроме того, 78% опрошенных отметили высокие цены на жилье в столице. Это самый массовый барьер среди всех возрастов с особой концентрацией в категории 35-44 лет (81%), где сосредоточен основной спрос на новое жилье.

Наиболее желанная цена за квадратный метр, как свидетельствует опрос, – 25 000 –30 000 гривен (15%), а также 40 000 –50 000 гривен (14%).

Как писало ранее Delo.ua, строительство нового жилья в Украине замедлилось, как правило, новые ЖК стартуют на западе Украины, это влияет на общее состояние жилого фонда. В частности, в Киеве может возникнуть дефицит нового жилья.

Также сообщалось, что средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается.