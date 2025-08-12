85% киевлян мечтают об улучшении жилищных условий

Треть жителей столицы не имеют собственного жилья, еще треть признались, что нынешняя квартира слишком маленькая для проживания.

Спрос на покупку жилья в Киеве не исчез во время войны — он просто отложен и нуждается в стимуляции. Люди хотят улучшить жилищные условия, но сталкиваются с барьерами доступа к финансированию и опасениями по гарантиям достройки объектов и безопасности жизни, сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2025 году.

Массовое стремление улучшить жилищные условия – это сигнал для рынка и государства, убеждены аналитики компании.

Согласно данным опроса, улучшить свои жилищные условия хотят 85% жителей Киева.

Инфографика: Gradus Research

Главные причины, которые назвали респонденты в опросе:

50% - низкое качество жилья (плохое состояние здания, старые коммуникации, планировка, отсутствие ремонта);

- низкое качество жилья (плохое состояние здания, старые коммуникации, планировка, отсутствие ремонта); 34% - малая площадь, особенно для семей с детьми;

- малая площадь, особенно для семей с детьми; 32% - вообще не имеют собственного жилья (арендуют или живут у родственников);

- вообще не имеют собственного жилья (арендуют или живут у родственников); 28% - неудовлетворительное техническое состояние (возраст дома, влага, трещины);

- неудовлетворительное техническое состояние (возраст дома, влага, трещины); 26% – низкий комфорт жизни: слабая инфраструктура, шум, проблемы с безопасностью.

Улучшить условия в течение следующих пяти лет планируют 68% респондентов, хотя сейчас финансовую возможность для этого по собственным оценкам имеют только 58%.

Реальную возможность приобрести жилье имеют не все желающие. При условии, что среднемесячный платеж за обычную квартиру в льготную ипотеку "єОселя" будет составлять 27 тыс. грн и не будет превышать 50% доходов семьи, тех, кто точно сможет себе это позволить, почти в пять раз меньше — лишь 12%.

По мнению аналитиков, этот показатель выглядит реалистично в контексте других источников. По оценкам платформы OLX, в Украине 2,4 млн. человек потенциально планируют покупку жилья, а Киев традиционно сохранял долю 15–20% этого спроса.

Другими словами, платежеспособный отложенный спрос в Киеве составляет около 125–190 тысяч человек, или 25–30% от тех, кто задекларировал намерение приобрести жилье в течение ближайших пяти лет. Из них:

40-50 тыс. человек (5-7%) имеют достаточный доход для покупки жилья без привлечения внешнего финансирования - условно "активно платежеспособный" сегмент;

еще 80–140 тыс. человек нуждаются в финансовой поддержке — государственной ипотеке, программах софинансирования, рассрочках — «условно платежеспособный» сегмент, который может выйти на рынок только при наличии инструментов доступа к финансированию.

Инфографика: Gradus Research

Решать жилищный вопрос путем приобретения новой недвижимости чаще всего киевляне планируют из-за покупки квартиры (37%) или частного дома (18%), или аренды. Треть жителей столицы планируют приобрести жилье в ближайшие пять лет. В то же время, только 10% из них (2,5% киевлян) намерены сделать это в следующем году. Это свидетельствует об очень ограниченном спросе в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики.

Основная часть спроса является отложенной:

21% планируют покупку в течение 2 лет;

22% - в течение 3 лет;

33% - в пятилетнем горизонте.

Инфографика: Gradus Research

Среди планирующих купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование возлагается почти половина (49%). 30% рассчитывают получить достаточную сумму ипотеки без продажи уже имеющейся недвижимости, а 19% готовы продать ее ради приобретения нового более комфортного жилья. Правда, далеко не всем желающим получается получить ипотеку: на сложности с этим жалуются 23%.

Особенно много трудностей испытывают именно молодые люди: несмотря на значительную переориентацию на них той же государственной программы "єОселя", молодежь 18-34 лет пока не может взять банковский кредит в 38% случаев.

В общей сложности взять ипотеку без государственной поддержки или финансового участия семьи по собственным оценкам сейчас могут только 37% всех опрошенных. Остальные могут себе это позволить при условии окончания боевых действий, снижения процентных ставок и гарантий их фиксации, а также развития государственных программ поддержки ипотеки и уменьшения размера первого взноса — именно эти факторы называются чаще других.

