За полгода в Украине сдали на 6,4% меньше жилых домов: каким регионам удалось увеличить строительство

За первое полугодие 2025 года объемы введенного в эксплуатацию жилья в Украине снизились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общая площадь новых жилых домов составила 4,27 млн квадратных метров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

Тройку лидеров по объемам строительства стабильно возглавляют Киевская область, Киев и Львовская область. Итого они ввели в эксплуатацию 43% от всего нового жилья.

Тем не менее, некоторые регионы демонстрируют значительный прирост, несмотря на общую тенденцию к спаду. Наибольший темп роста зафиксирован в Одесской (+56%) и Черкасской (+51,3%) областях.

В то же время в некоторых регионах объемы строительства существенно уменьшились. Наибольшее падение отмечено в Харьковской (-40,4%) и Житомирской (-37,7%) областях.

Данные по каждой области

В разрезе регионов объемы сданного в эксплуатацию жилья выглядят следующим образом:

Киевская область: 882548 м²;

г. Киев: 490 508 м² ;



Львовская область: 476 562 м² ;

Одесская область: 389 535 м² ;

Ивано-Франковская область: 312 716 м² ;



Винницкая область: 258 176 м² ;

Закарпатская область: 215 866 м² ;

Волынская область: 181 909 м² ;

Днепропетровская область: 145 429 м² ;

Ровенская область: 140 039 м² ;

Хмельницкая область: 135 383 м²;

Черновицкая область: 128 293 м² ;

Тернопольская область: 98 907 м² ;

Черкасская область: 90 556 м² ;

Харьковская область: 60 744 м² ;

Полтавская область: 59 556 м² ;

Житомирская область: 56 304 м² ;

Черниговская область: 54 061 м² ;

Николаевская область: 25 543 м² ;

Сумская область: 20 146 м² ;

Запорожская область: 17 928 м² ;

Кировоградская область: 16 656 м² ;

Донецкая область: 12 338 м² ;



Херсонская область: 2 874 м² .

По Луганской области отсутствуют статистические данные.

