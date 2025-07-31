Строительство нового ЖК вдвое увеличит население города в Закарпатье

Краматорский завод "Френдли Винд Технолоджи" заказал строительство многоэтажек в Перечине Закарпатской области более чем на 5 тыс. жителей.

Мэрия Перечина, расположенного в 20 километрах от Ужгорода, дала добро на строительство нового жилого квартала на 5-7 тысяч жителей. Сейчас в городе проживает около 6,5 тысяч человек, сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы города Ивана Погориляка.

Проект ЖК планируют реализовать в течение двух-трех лет. ЖК будет строить киевская компания «Градос Констракшн» по заказу релокированного в Закарпатье магазина завода по производству ветротурбин "Френдли Винд Технолоджи". Квартиры построят и для тех, кто потерял дом в результате российской агрессии, и для всех желающих, кто заинтересован жить, работать и строить будущее в Перечинской общине.

После релокации в Закарпатье магазин «Френдли Виндтехнолоджи» реализует масштабный проект по строительству ветровых электростанций в Карпатах, общей мощностью более 500 мегаватт.

Так будет смотреться новый ЖК в Перечине. Фото: Фрэндли Виндтехнолоджи

Новый ЖК в Перечине: что известно о проекте

По словам городского головы, многоэтажки построят на окраине. Участок под будущее строительство расположен рядом с трассой Н13, соединяющей Львов с Ужгородом.

"На "поселке" мы планируем построить жилье на около 5-7 тыс. человек. Жилье будет не только для ВПЛ, его также смогут получить местные жители. Призываю всех, кто выехал за границу, возвращаться. Мы создаем все условия для комфортного проживания и рабочие места с достойной зарплатой", - пояснил Иван Погореляк.

На этой неделе мэрия Перечина подписала меморандум о реализации проекта с гендиректором ООО «Френдли Виндтехнолоджи» Владиславом Еременко и основательницей строительной компании «Градос Констракшн» Виталией Шилиной.

Мэр отметил, что наличие работы с достойной зарплатой и современного комфортного жилья станет стимулом для выехавших за границу перечинцев возвращаться.

По замыслу застройщиков, этажность домов в ЖК не будет превышать 4-6 этажей, сообщили в компании "Френдли Виндтехнолоджи".

«Будем счастливы открыть еще один жилой комплекс. Мы уже убедились, что доступное и качественное жилье помогает не только начать новую жизнь людям, которые из-за войны потеряли все. Это стимул для развития общин. Перечин становится местом, где хочеться оставаться, работать и строить свое будущее. Мы рады быть частью этих изменений», - подчеркнул гендиректор "Френдли Виндтехнолоджи" Владислав Еременкo.

В компании напомнили, что в 2025 году уже достроили свой первый ЖК "Добрые соседи" в Перечине. Однако в комплексе из 13 малоэтажных домов не хватает квартир для закрытия потребности в жилье для всех работников.

Квартиры сдаются в аренду, а работникам компания компенсирует 10 тыс. грн. за ее уплату. Сейчас на заводе, производящем ветротурбины, работает около 2 тыс. работников, а население Перечина составляет около 6,5 тыс. людей.

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