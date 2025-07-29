Модель соціального партнерства: як громади Закарпаття отримують мільйонні надходження від вітропарків

В умовах війни, інфраструктурної нестабільності та економічної турбулентності на Закарпатті формується нова модель взаємодії між громадами та інвесторами. Компанія УК "Вітряні парки України" першою у країні запровадила формат соціально-відповідального партнерства, що передбачає перерахування до місцевого бюджету 3% від доходу з продажу електроенергії з вітрових електростанцій, зведених на території громади.

"Акціонери чітко розуміють: неможливо бути щасливим і заможним, коли навколо люди недостатньо забезпечені. Щоб люди відчули себе учасниками проєкту, була запропонована прозора і чесна модель: 3% коштів від генерації електроенергії офіційно перераховується на рахунок тієї громади, яка надала дозвіл на будівництво вітроелектростанції", — пояснює генеральний директор компаній "Френдлі Вінд Технолоджі" та "Вітряні парки України" Владислав Єременко в інтервʼю Марку Марченко.

Підприємець розповідає: суми, які отримують громади, суттєві. За рік із генерації однієї турбіни до місцевого бюджету надходить приблизно 1,5 мільйона гривень. І це — гнучкі ресурси, які громада може витрачати на власний розсуд: реалізацію соціальних проєктів, будівництво доріг, відновлення інфраструктури тощо.

Першою громадою, яка підписала меморандум щодо співпраці з "Вітряні парки України", стала Нижньоворітська. Після початку будівництва першої ВЕС потужністю 80 МВт та старту генерації перших вітротурбін бюджет громади почав стабільно отримувати кошти.

"Уже близько 425 тисяч гривень направлено на ремонти спортзалів у селах Білосовиця та Тишів. Ще близько 3 мільйонів гривень планується акумулювати на ремонт доріг, зокрема у напрямку Верецького перевалу", — поділився Іван Грига, очільник Нижньоворітської громади. І додає: надалі надходження з генерації тільки зростатимуть, тож це дозволить активніше займатися як благоустроєм громади, так і її технічним забезпеченням.

Примітно, що відповідна модель партнерства народилася в найважчий період — на початку повномасштабного вторгнення. На той час існувала і певна недовіра до бізнесу з боку суспільства. Утім, як зазначає Єременко, чесно організований механізм роботи компанії та перші успішні приклади кардинально змінили настрій місцевих жителів.

"Громади розуміють, що модель взаємодії з інвестором — вона працює. Що громада не просто є стороннім спостерігачем, а є частиною проєкту і отримує від його реалізації свої плюси та дивіденди", — каже топ-менеджер.

Крім фінансових надходжень від генерації, компанія забезпечує розвиток інфраструктури: будує дороги до вітропарків, наймає місцевих підрядників, організовує перевезення працівників і створює робочі місця.

Перший позитивний досвід однієї з громад швидко став сигналом для інших. За словами Владислава Єременка, як тільки інформація поширилася по сусідніх населених пунктах, ті почали активно звертатися з питаннями: "У нас теж так буде?" — і отримували чітку відповідь: "Так, буде!"

Що ж таки отримує громада? Основні переваги від співпраці громади з бізнесом — фінансові зарахування у вигляді 3% із прибутку з генерації — напряму на рахунок громади, надходження ПДФО, розвиток інфраструктури (дороги, комунікації, благоустрій), зростання туристичної привабливості регіону.

Примітно, що компанії "Френдлі ВіндТехнолоджі" та "Вітряні парки України" — релоковані підприємства зі сходу країни на Закарпаття. В умовах повномасштабної війни їм вдалося не лише зберегти команду і потужності, а й масштабувати діяльність, впровадити нові підходи співпраці із громадами та продемонструвати: відновлення економіки можливе — за умови довіри і спільної відповідальності.