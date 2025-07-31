Будівництво нового ЖК удвічі збільшить населення міста на Закарпатті

Краматорський завод "Френдлі Вінд Технолоджі" замовив зведення багатоповерхівок у Перечині Закарпатської області на понад 5 тис. мешканців.

Мерія Перечина, розташованого за 20 кілометрів від Ужгорода, дала добро на будівництво нового житлового кварталу на 5-7 тисяч мешканців. Зараз у місті мешкає близько 6,5 тисяч людей, повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву голови міста Івана Погоріляка.

Проєкт ЖК планують реалізувати протягом двох-трьох років. ЖК будуватиме київська компанія «Градос Констракшн» на замовлення релокованого на Закарпаття краматорського заводу з виробництва вітротурбін "Френдлі Вінд Технолоджі". Квартири побудують і для тих, хто втратив домівки внаслідок російської агресії, і для всіх охочих, хто зацікавлений жити, працювати і будувати майбутнє в Перечинській громаді.

Після релокації на Закарпаття краматорська компанія «Френдлі Віндтехнолоджі» реалізовує масштабний проєкт з будівництва вітрових електростанцій у Карпатах, загальною потужністю понад 500 мегават.

Так виглядатиме новий ЖК у Перечині. Фото: Френдлі Віндтехнолоджі

Новий ЖК в Перечині: що відомо про проєкт

За словами міського голови, багатоповерхівки збудують на околиці. Ділянка під майбутнє будівництво розташована поруч із трасою Н13, яка з’єднує Львів із Ужгородом.

"На “посьолку” ми плануємо збудувати житло на близько на 5-7 тис. людей. Житло буде не тільки для ВПО, його також зможуть отримати місцеві мешканці. Закликаю всіх, хто виїхав за кордон, повертатися. Ми створюємо всі умови для комфортного проживання та робочі місця з достойною зарплатою", – пояснив Іван Погоріляк.

Цього тижня мерія Перечина підписала меморандум про реалізацію проєкту з гендиректором ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» Владиславом Єременком та засновницею будівельної компанії «Градос Констракшн» Віталією Шиліною.

Міський голова зазначив, що наявність роботи з гідною зарплатою та сучасного комфортного житла стане стимулом для перечинців, які виїхали за кордон, повертатися.

За задумом забудовників, поверховість будинків в ЖК не перевищуватиме 4-6 поверхів, повідомили в компанії "Френдлі Віндтехнолоджі".

«Будемо щасливі відкрити ще один житловий комплекс. Ми вже переконалися, що доступне і якісне житло допомагає не лише почати нове життя людям, які через війну втратили все. Це стимул для розвитку громад. Перечин стає місцем, де хочеться залишатися, працювати і будувати своє майбутнє. І ми раді бути частиною цих змін», - наголосив генеральний директор компанії Владислав Єременко.

У компанії нагадали, що у 2025 році вже добудували свій перший ЖК "Добрі сусіди" у Перечині. Проте у комплексі з 13 малоповерхових будинків бракує квартир для закриття потреби в житлі для всіх працівників.

Квартири здають в оренду, а працівникам компанія компенсує 10 тис. грн. за її сплату. Наразі на заводі, який виготовляє вітротурбіни, працює близько 2 тис. працівників, а населення Перечина становить близько 6,5 тис. людей.

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