Цены на строительство в Украине выросли из-за подорожания материалов и логистики

С начала 2025 года себестоимость строительства жилья в Украине выросла в среднем на 10–25% в зависимости от класса недвижимости. В среднем это около 18%. Застройщики объясняют повышение стоимости удорожанием строительных материалов, увеличением затрат на логистику и ростом заработных плат в строительной отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение агентства "Интерфакс-Украина".

Подорожание строительства в Украине

Себестоимость строительства жилья в Украине в 2025 году продолжает расти, и тенденция носит стабильный характер. С начала года расходы на строительство жилья увеличились в среднем на 10–15%, в зависимости от его класса. На эти показатели повлияли удорожание строительных материалов, рост логистических затрат, колебания валютного курса, дефицит рабочей силы и повышение зарплат в отрасли.

Как отмечают в компании City One Development, цены на основные строительные материалы с начала года демонстрируют умеренный рост – в пределах 10%. В частности, бетон подорожал на 6%, металл – более чем на 2%, цемент – более на 10%, штукатурка – на 13%, а кирпич – почти на 9%. При этом, по оценке девелопера, период стремительного роста цен на рынке уже истек, и сейчас ситуация постепенно стабилизируется.

"Самое существенное удорожание по сравнению с довоенным периодом мы фиксировали в 2024 году. Тогда цена на металл выросла на 21%, бетона - на 47%, кирпич - на 10%. Такая динамика свидетельствует о том, что рынок уже прошел фазу резкого ценового скачка, и текущий рост - это скорее постепенная коррекция," - скорее постепенная коррекция.

В пресс-службе Alliance Novobud отметили, что с начала 2025 года наблюдается рост стоимости большинства строительных материалов. Так, цены на бетон и арматуру поднялись в среднем на 5–7%, гидроизоляционные материалы подорожали на 7–10%, а кабельная продукция – на 10–15%.

Более всего возросла стоимость утеплителей и железобетонных изделий — до 25%, тогда как цены на ПВХ-окна увеличились почти на 20%, а радиаторы отопления подорожали примерно на 23,5%.

"Можем отметить рост стоимости строительных материалов в промежутке 7-25%, что вызвано курсовыми колебаниями на импортную составляющую, логистическими затратами из-за войны и смены маршрутов и девальвацией гривны", – пояснил девелопер.

По словам СЕО компании Enso Рамиля Мехтиева, в 2025 году больше всего выросли в цене инженерные системы и отделочные материалы. В то же время, он отметил, что стоимость некоторых стройматериалов локального производства остается относительно стабильной.

Директор по строительству компании DIM Владимир Жигман добавил, что больше всего подорожали те материалы, цена которых зависит от импортных компонентов, затрат энергии в производстве и стоимости логистики.

"Удорожание бетонных смесей, арматуры, утеплителей и инженерных решений - это результат сломанных цепей, а не только инфляции. Больше всего подорожали материалы, зависящие от импорта, от энергозатрат в производстве или доставки. Например, базовые материалы все чаще импортируются, а логистика продлилась - время по заказу материалов увеличилось в полтора-.

По оценкам эксперта, доля импортных строительных материалов на украинском рынке заметно возросла — с 14% в 2021 году до 30% по состоянию на середину 2025 года. При этом стоимость зарубежных материалов в целом осталась стабильной, тогда как украинские производители вынуждены поднимать цены из-за релокации предприятий, остановки или ограничения производства, вызванные войной.

Рост цен на строительные материалы и работы является одной из главных причин повышения себестоимости жилья в Украине, подтвердили в компании "Риэл". Для реализации современных проектов сейчас требуется больше ресурсов из-за удорожания материалов и строительно-монтажных услуг. Так, во Львове и Киеве себестоимость квадратного метра в новостройках в 2025 году выросла примерно на 25% по сравнению с 2021 годом.

На рост себестоимости также оказывает влияние повышение заработных плат в строительной отрасли. По оценке директора по развитию одесской компании "Два Академика", в 2025 году расходы на оплату труда, материалы и эксплуатацию техники повысились на 5-7% с начала года, а по сравнению с началом 2024 года - на 15-18%. В общем это привело к удорожанию всех составляющих строительства.

