Частные дома подорожали в 3-4 раза: в каких областях самые высокие и низкие цены

Цены на собственные дома выросли по всей Украине, но темпы подъема сильно отличаются в зависимости от региона. Больше всего растут цены в Винницкой, Волынской и Львовской областях. Самые дешевые дома – в восточных и прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX.

Эксперты проанализировали ценовые показатели на частные дома за 2021, 2024 и 2025 годы. Так, Винницкая область стала рекордсменом по росту цен. За год здесь цены выросли на 27%, а за четыре года – на 354%. В 2021 году дом здесь стоил в среднем 580 тыс. грн (13 879$), в 2024 году – уже более 2,1 млн грн (50 251$), а в 2025-м – почти 2,6 млн грн (62 216$).

В Волынской области цены за последний год выросли на 43%, а за 4 года – на 275%. Если в 2021 году цена составляла 618 тыс. грн (14 788$), то в 2024 году – 1,6 млн грн (38 293$), а в 2025-м уже 2,3 млн грн (55 037$).

На Львовщине дома стали на 14% дороже, чем в прошлом году, и на 267% больше, чем четыре года назад. В 2021 году дом во Львове стоил около 976 тыс. грн (23 355$), в 2024 году – а 3,1 млн грн (74 135$), а сейчас – уже 3,6 млн грн (86 145$).

В Киеве и в Одесской области меньше роста, но с периода 2021 года цены удвоились. В Киеве дома стоили 4,6 млн грн (110 082$) в 2021 году, в 2024 – до 8,1 млн грн (193 837$), а в 2025 – 9,6 млн грн (229 664$). То есть за последний год произошел прирост на 18%, а за четыре года – на 107%.

В Киевской области в 2021 году дома продавали за 2,3 млн грн (55 041$) в 2024-м - 4,3 млн грн (102 897$), а в 2025 году - уже 4,6 млн грн (110 082$). Это рост на 104% за четыре года и на 7% за год.

В Одесской области цена поднялась с 1,5 млн грн (35 898$) в 2021 году до 2,7 млн грн (64 573$) в 2024-м и 3,1 млн грн (74 135$) в 2025-м. Это составляет 106% за четыре года и 15% за год.

Медленнее всего растут цены в Запорожской и Полтавской областях. В Запорожской области дом в 2021 году стоил 418 тыс. грн (10 002$), в 2024-м – 915 тыс. грн (21 899$), а в 2025 году – 951 тыс. грн (22 764$). Общий прирост — 127% за четыре года, а с 2024 по 2025 год — только 4%.

В Полтавской области стоимость в 2021 году была 395 тыс. грн (9452$), в 2024 году 742 тыс. грн (17757$) в 2024-м и 840 тыс. грн (20097$) в 2025-м. Это равняется росту на 113% за четыре года и на 13% за год.

Напомним, в Украине вырос спрос на покупку частных домов.