Купить дачу в 2025 году: на Волыни и Буковине рекордно выросли цены на загородные дома

В 2025 году изменились цены на дачи и частные дома во всех регионах Украины.

Ситуация на рынке купли-продажи дач отличается в зависимости от близости региона к линии боевых действий. В западных областях количество объявлений о продаже частных домов возросло с 2024 года, в восточных – ожидаемо упало.

Общая тенденция для всех регионов — снижение спроса и существенный рост цен в начале 2025 года, свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость.

Дачи в центральных регионах: цены выросли, уменьшился спрос

Дороже всего приобрести дачу в Киевской области : медианная стоимость составляет 4,5 млн грн (на 10% больше, чем в апреле 2024 года). В других областях региона цены ниже. Однако с апреля 2024 по апрель 2025 года они существенно выросли. Наиболее заметно в:

Винницкой области: +51%, до 2,6 млн грн;

Житомирской области: +37% до 1 млн грн;

Черкасской области: +27%, до 706 тыс. грн.

Меньше всего заплатить за покупку дачи придется в Черниговской области, медианная стоимость — 373 тыс . рублей. грн (+6% с апреля 2024 г.).

В центральных областях количество отзывов на объявления о продаже дач выросло только в Киевской области: +8% по сравнению с апрелем 2024 г. В других центральных областях количество отзывов на объявления несколько уменьшилось. К примеру, в Черкасской (-16%), Житомирской (-12%), Кировоградской (-16%), Черниговской (-6%).

Предложение значительно возросло только в Винницкой области (+31% с апреля 2024 года), в других центральных областях этот показатель не превышает +8%.

Запад Украины: стабильный спрос и высокие цены

Заметное повышение медианных цен на даче произошло во всех западных областях, в частности:

Волынской : +63%, до 2,1 млн грн;

Черновицкой : +41%, до 2,7 млн грн;

Тернопольской : +38%, до 1,8 млн грн;

Львовской : +29%, до 3,6 млн грн

В Закарпатской области медиа стоимость дачи выросла на 26% до 4,3 млн грн, что является наивысшим показателем в западных областях и практически равна цене на Киевщине.

Также в Закарпатье увеличилось количество объявлений о продаже дач в начале 2025 года: +24%. В других областях показатели значительно меньше: Львовщина +6%, Волынь +5%, Тернопольщина –3%.

Спрос на покупку дачи на западе Украины в апреле 2025 г. остался ориентировочно на уровне апреля 2024 года.

Южные области: стабильные цены и уменьшение предложения

В апреле 2025 года на юге и юго-востоке Украины медиани цены на даче незначительно изменились по сравнению с апрелем 2024:

Одесская область: +8%, до 3,1 млн. грн;

Днепропетровская область: -2% до 1 млн грн;

Запорожская область: -3%, до 882 тыс . грн;

Николаевская область: +7%, до 830 тыс . грн. грн.

Наблюдаем уменьшение предложения по продаже дач по сравнению с апрелем 2024 года. В частности, количество объявлений уменьшилось на 11% в Одесской области, на 14% в Запорожской , на 10% в Днепропетровской и на 2% в Николаевской .

Спрос поменялся неравномерно. На юге он вырос (Одесская +25%, Николаевская +1%), а на юго-востоке уменьшился (Запорожская –11%, Днепропетровская –10%).

Восток Украины: рост цен и уменьшение предложения

Медиа стоимость дачи на востоке Украины выросла. К примеру, +10% в Харьковской области (до 1,2 млн грн) и +17% в Сумской (до 584 тыс . грн).

Количество объявлений о продаже дач в апреле 2025 уменьшилось: наиболее заметно в Сумской области (-18%). В Харьковской области изменения несущественны (-3%).

Спрос на покупку дач возрос только в Харьковской области (+27%), а в Сумской он ожидаемо уменьшился (-18%).

Ранее Delo.ua писало о том, что в Украине растет спрос на частные дома.