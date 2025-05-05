Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

+0,11

EUR

47,31

+0,23

Готівковий курс:

USD

41,50

41,40

EUR

47,45

47,25

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Купити дачу в 2025 році: де в Україні дорожчають приватні будинки

будинок, ключі, долоні
Дачі та приватні будинки подорожчали у всіх регіонах, найбільше на заході України. / Freepik

У 2025 році змінились ціни на дачі і приватні будинки у всіх регіонах України.

Ситуація на ринку купівлі-продажу дач відрізняється залежно від близькості регіону до лінії бойових дій. У західних областях кількість оголошень про продаж приватних будинків зросла з 2024 року, у східних — очікувано впала. 

Спільна тенденція для всіх регіонів — зменшення попиту та суттєве зростання цін на початку 2025 року, свідчать дані дослідження OLX Нерухомість.  

Дачі у центральних регіонах: ціни зросли, зменшився попит

Найдорожче, за даними маркетплейсу, придбати дачу в Київській області: медіанна вартість будинку становить 4,5 млн грн (на 10% більше, ніж у квітні 2024 року). У інших областях регіону ціни нижчі. Однак з квітня 2024 до квітня 2025 року вони суттєво зросли. Найбільш помітно у таких регіонах:

  • Вінницькій області : +51%, до 2,6 млн грн;
  • Житомирській області: +37%, до 1 млн грн;
  • Черкаській області: +27%, до 706 тис. грн.

Найменше заплатити за купівлю дачі доведеться у Чернігівській області, медіанна вартість — 373 тис. грн (+6% з квітня 2024 року).

У центральних областях кількість відгуків  на оголошення про продаж дач зросла лише у Київській області: +8% у порівнянні з квітнем 2024 року. У інших областях центру України кількість відгуків на оголошення дещо зменшилась. Наприклад, у Черкаській (-16%), Житомирській (-12%), Кіровоградській (-16%), Чернігівській (-6%).

Пропозиція значно зросла лише на Вінниччині (+31% з квітня 2024 року), в інших центральних областях цей показник не перевищує +8%.

Захід України: стабільний попит та високі ціни

Помітне підвищення медіанних цін на дачі відбулось у всіх західних областях, зокрема:

  • Волинській: +63%, до 2,1 млн грн;
  • Чернівецькій: +41%, до 2,7 млн грн;
  • Тернопільській: +38%, до 1,8 млн грн;
  • Львівській: +29%, до 3,6 млн грн

У Закарпатській області медіанна вартість дачі зросла на 26% до 4,3 млн грн, що є найвищим показником у західних областях та практично дорівнює ціні на Київщині.

Також на Закарпатті збільшилась кількість оголошень про продаж дач на початку 2025 року: +24%. У інших областях показники значно менші: Львівщина +6%, Волинь +5%, Тернопільщина -3%. 

Попит на купівлю дачі на заході України у квітні 2025 лишився орієнтовно на рівні квітня 2024 року.

Південні області: стабільні ціни та зменшення пропозиції

У квітні 2025 року на півдні та південному сході України медіанні ціни на дачі незначно змінились у порівнянні з квітнем 2024:

  • Одеська область: +8%, до 3,1 млн грн;
  • Дніпропетровська область: -2%, до 1 млн грн;
  • Запорізька область: -3%, до 882 тис. грн;
  • Миколаївська область: +7%, до 830 тис. грн.

Спостерігаємо зменшення пропозиції щодо продажу дач у порівнянні з квітнем 2024 року. Зокрема кількість оголошень зменшилась на 11% в Одеській області, на 14% в Запорізькій, на 10% у Дніпропетровській та на 2% у Миколаївській.

Попит змінився нерівномірно. На півдні він зріс (Одеська +25%, Миколаївська +1%), а на південному сході зменшився (Запорізька -11%, Дніпропетровська -10%).

Схід України: зростання цін та зменшення пропозиції

Медіанна вартість дачі на сході України зросла. Наприклад, +10% у Харківській області (до 1,2 млн грн) та +17% у Сумській (до 584 тис. грн).

Натомість кількість оголошень про продаж дач у квітні 2025 зменшилась: найбільш помітно на Сумщині (-18%), на Харківщині зміни несуттєві (-3%).

Попит на купівлю дач на сході зріс лише у Харківській області (+27%), а у Сумській він зменшився на 18%.

Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні зростає попит на приватні будинки.

Автор:
Леся Соловчук