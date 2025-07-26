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Особняк, дуплекс, таунхаус. В Украине подскочил спрос на покупку частных домов

частный дом, индивидуальное строительство
Средняя стоимость частного дома в Украине составляет $67 000. / Depositphotos

Диапазон средних цен на частные дома в Украине очень широк – от $20 000 до $234 000 в зависимости от региона, где расположен объект.

За первое полугодие на рынке недвижимости зафиксирован рост спроса на покупку домов – на +19%, сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса Olx Недвижимость.

Аналитики отмечают, что интерес украинцев к недвижимости в пригороде отвечает потребностям военного времени: для многих в приоритете автономность и более безопасная жизнь за городом.

Фото 2 — Особняк, дуплекс, таунхаус. В Украине подскочил спрос на покупку частных домов
Динамика спроса и цен по сравнению с июнем по январь 2025 года. Инфографика: Olx Недвижимость

Результаты исследования свидетельствуют, что украинцы активно откликаются на объявления о продаже частных домов. Как следствие, их медиа стоимость выросла на 12% за полгода 2025 года.

Цены на дома в Украине: где самое дешевое

В июне 2025-го дороже всего стоили дома в Киеве, Львове, Ужгороде и Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске.

Фото 3 — Особняк, дуплекс, таунхаус. В Украине подскочил спрос на покупку частных домов
Средняя стоимость частных домов в июне (сравнение к январю 2025). Инфографика: Olx Недвижимость

В первую десятку городов с самой дорогой недвижимостью вошли:

  • Киев $234 000 (рост 18%),
  • Львов – $185 000(+3%),
  • Ужгород - $165 000(+7%),
  • Одесса - $150 000 (- 3%),
  • Черновцы - $125 000 (+1),
  • Ивано-Франковск - $120 000 (0%),
  • Тернополь - $91 000 (-8%),
  • Ровно - $85 000 (0%)
  • Винница - $79 000 (0%),
  • Хмельницкий – $78 000 (-3%).

Наиболее доступные цены – в Запорожье и Чернигове-в десять раз дешевле, чем в Киеве.

Фото 4 — Особняк, дуплекс, таунхаус. В Украине подскочил спрос на покупку частных домов
В Украине продаются дома в 671 коттеджных городках. Инфографика: ЛУН

В то же время, по данным ЛУН Статистика, сегодня в Украине в продаже 671 коттеджный городок. Львиная доля проектов приходится на Киевскую область – 54% (363), еще 13% во Львове (90) и Ивано-Франковске – 6% (41).

Ранее Delo.ua писало о том, что в Украине продается больше коттеджных городков, чем до войны.

Автор:
Леся Соловчук