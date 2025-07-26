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Особняк, дуплекс, таунхаус. В Украине подскочил спрос на покупку частных домов
Диапазон средних цен на частные дома в Украине очень широк – от $20 000 до $234 000 в зависимости от региона, где расположен объект.
За первое полугодие на рынке недвижимости зафиксирован рост спроса на покупку домов – на +19%, сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса Olx Недвижимость.
Аналитики отмечают, что интерес украинцев к недвижимости в пригороде отвечает потребностям военного времени: для многих в приоритете автономность и более безопасная жизнь за городом.
Результаты исследования свидетельствуют, что украинцы активно откликаются на объявления о продаже частных домов. Как следствие, их медиа стоимость выросла на 12% за полгода 2025 года.
Цены на дома в Украине: где самое дешевое
В июне 2025-го дороже всего стоили дома в Киеве, Львове, Ужгороде и Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске.
В первую десятку городов с самой дорогой недвижимостью вошли:
- Киев $234 000 (рост 18%),
- Львов – $185 000(+3%),
- Ужгород - $165 000(+7%),
- Одесса - $150 000 (- 3%),
- Черновцы - $125 000 (+1),
- Ивано-Франковск - $120 000 (0%),
- Тернополь - $91 000 (-8%),
- Ровно - $85 000 (0%)
- Винница - $79 000 (0%),
- Хмельницкий – $78 000 (-3%).
Наиболее доступные цены – в Запорожье и Чернигове-в десять раз дешевле, чем в Киеве.
В то же время, по данным ЛУН Статистика, сегодня в Украине в продаже 671 коттеджный городок. Львиная доля проектов приходится на Киевскую область – 54% (363), еще 13% во Львове (90) и Ивано-Франковске – 6% (41).
Ранее Delo.ua писало о том, что в Украине продается больше коттеджных городков, чем до войны.