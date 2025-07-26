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В Україні підскочив попит на купівлю будинків

приватний будинок, індивідуальне будівництво
Середня ціни приватного будинку в Україні складає $67 000. / Depositphotos

Діапазон середніх цін на приватні будинки в Україні дуже широкий - від $20 000 до $234 000 взалежності від регіону, де розміщений об'єкт.

Упродовж першого півріччя на ринку нерухомості зафіксовано зростання попиту на купівлю будинків – на +19%, повідомило Delo.ua з посиланям на дослідження маркетплейсу Olx Нерухомість.

Аналітики зазначають, що інтерес українців до нерухомості у передмісті відповідає потребам воєнного часу: для багатьох в пріоритеті автономність та більш безпечне життя за містом.

Фото 2 — В Україні підскочив попит на купівлю будинків
Динаміка попиту та цін у порівнянні червня до січня 2025 року. Інфографіка: Olx Нерухомість

Результати дослідження свідчать, що українці активно відгукуються на оголошення про продаж приватних будинків. Як наслідок, їхня медіанна вартість зросла на 12% за пів року 2025.  

Ціни на будинки в Україні: де найдешевше

У червні 2025-го найдорожче коштували будинки у Києві, Львові, Ужгороді та Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську. 

Фото 3 — В Україні підскочив попит на купівлю будинків
Середня вартість приватних будинків у червні (порівняння до січня 2025 року). Інфографіка: Olx Нерухомість

До першої десятки міст з найдорожчою нерухомстю увійшли:

  • Київ $234 000 (зростання 18%), 
  • Львів  - $185 000(+3%), 
  • Ужгород - $165 000(+7%), 
  • Одеса - $150 000 (- 3%), 
  • Чернівці - $125 000 (+1), 
  • Івано-Франківськ - $120 000 (0%), 
  • Тернопіль - $91 000  (-8%), 
  • Рівне - $85 000 (0%)
  • Вінниця - $79 000 (0%), 
  • Хмельницький - $78  000 (-3%).

Найбільш доступні ціни - у Запоріжжі та Чернігові-удесятеро дешевше, ніж у Києві. 

Фото 4 — В Україні підскочив попит на купівлю будинків
В Україні продаються будинки у 671 котеджних містечках. Інфографіка: ЛУН

Водночас, за даними ЛУН Статистика, сьогодні в Україні у продажу 671 котеджне містечко. Левова частка проєктів припадає на Київську область - 54% (363), ще 13% у Львові (90) та Івано-Франківську - 6% (41).

Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні продається більше котеджних містечок, ніж до війни.

Автор:
Леся Соловчук