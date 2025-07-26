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В Україні підскочив попит на купівлю будинків
Діапазон середніх цін на приватні будинки в Україні дуже широкий - від $20 000 до $234 000 взалежності від регіону, де розміщений об'єкт.
Упродовж першого півріччя на ринку нерухомості зафіксовано зростання попиту на купівлю будинків – на +19%, повідомило Delo.ua з посиланям на дослідження маркетплейсу Olx Нерухомість.
Аналітики зазначають, що інтерес українців до нерухомості у передмісті відповідає потребам воєнного часу: для багатьох в пріоритеті автономність та більш безпечне життя за містом.
Результати дослідження свідчать, що українці активно відгукуються на оголошення про продаж приватних будинків. Як наслідок, їхня медіанна вартість зросла на 12% за пів року 2025.
Ціни на будинки в Україні: де найдешевше
У червні 2025-го найдорожче коштували будинки у Києві, Львові, Ужгороді та Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську.
До першої десятки міст з найдорожчою нерухомстю увійшли:
- Київ $234 000 (зростання 18%),
- Львів - $185 000(+3%),
- Ужгород - $165 000(+7%),
- Одеса - $150 000 (- 3%),
- Чернівці - $125 000 (+1),
- Івано-Франківськ - $120 000 (0%),
- Тернопіль - $91 000 (-8%),
- Рівне - $85 000 (0%)
- Вінниця - $79 000 (0%),
- Хмельницький - $78 000 (-3%).
Найбільш доступні ціни - у Запоріжжі та Чернігові-удесятеро дешевше, ніж у Києві.
Водночас, за даними ЛУН Статистика, сьогодні в Україні у продажу 671 котеджне містечко. Левова частка проєктів припадає на Київську область - 54% (363), ще 13% у Львові (90) та Івано-Франківську - 6% (41).
Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні продається більше котеджних містечок, ніж до війни.