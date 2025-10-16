Дефицит кадров в строительной отрасли составляет более 30%: трудовые мигранты могут стать единственной альтернативой

Строительный бизнес в Украине работает всего на 60% от уровня 2021 года. Больше всего не хватает каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков. Выходом может быть привлечение трудовых мигрантов. В частности, с начала полномасштабного вторжения в строительстве уже работают выходцы из Африки и Азии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на депутатов ВР и данные Ukraine Construction Snapshot 2025 от IREX и EasyBusiness.

Согласно информации отчета, на одного доступного кандидата приходится 2,4 вакансии. Соответственно, рабочих рук не хватало бы даже в том случае, если бы каждый строитель работал на полторы ставки. Сообщается, что важно как минимум удвоить число строителей к 2032 году, поскольку иначе невозможно будет достичь экономического восстановления.

Следует также отметить, что менее половины выпускников строительных вузов идут работать по специальности. Выпускники профессиональных вузов составляют от 13 до 36% работников отрасли.

Больше всего не хватает каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков и мастеров отделки. К тому же 70% работодателей говорят, что не могут нанимать некоторых рабочих из-за отсутствия практических навыков.

В отчете говорится, что выходом может стать новая система подготовки кадров, напрямую связанная с работодателями, общинами и реальным строительством, ведь речь идет именно о восстановлении страны.

В ВР отметили, что государство должно позаботиться о возвращении граждан из-за границы, но не исключили необходимость нанимать трудовых мигрантов из других стран. В случае необходимости послевоенного восстановления это будет единственный вариант, отметили в Раде, добавив, что в странах ЕС трудовые мигранты сейчас составляют более 12% всего работающего населения.

Кстати, Украина уже начала привлекать строителей из таких стран как Непал, Индия, Бангладеш, Пакистан и Филиппины.

Напомним, цены на строительство в Украине выросли из-за подорожания материалов и логистики.