Рынок труда: 45% украинцев не меняли работу, а треть вообще не работает

Rakuten Viber спросил украинцев, меняли ли они работу за последний год. / Depositphotos

Около половины украинцев не меняли место работы за последний год, а 30% опрошенных вообще не работают. 66% граждан получают доход только с основной работы, 14% респондентов иногда имеют подработку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая провела опрос относительно того, меняли ли украинцы работу за последний год.  

Сменили ли украинцы работу за последний год

Результаты опроса показали: половина украинцев ( 45% ) работают на том же месте и не планируют ничего менять. В то время как 30% опрошенных — не имеют работы; 19% не работали год назад и сейчас не работают.

Аналогичный опрос аналитики проводили в марте 2024 года. За два года тренды по работе почти не изменились.

Ответы на вопрос "Изменяли ли вы работу за последний год?" распределились так:

  • Нет, работаю в том же городе и не планирую ничего менять — 45% (46% в 2025);
  • Не работал/-ла и не работаю сейчас - 19% (21% в 2025);
  • Работал/а, но не работаю сейчас — 11% (12% в 2024);
  • Так, по собственному желанию – 10% (8% в 2024);
  • Работаю там же, но планирую сменить работу - 9% (7% в 2024);
  • Так, был вынужден/-на изменить из-за сокращения/закрытия компании — 3% (4% в 2024);
  • Работаю полностью на фрилансе: проект по проекту – 2% ( 1% в 2024);
  • Не работал раньше, нашел первую работу в этом году — 1% (столько же, сколько и в 2024).

Дополнительные источники дохода украинцев

У украинцев также спросили, есть ли у них дополнительные источники дохода: 66% опрошенных получают доход только с основной работы. 14% респондентов иногда имеют подработку, а 10% — работают на двух и более работах.

На вопрос "Имеете ли дополнительные источники дохода кроме основной работы?" ответы распределились так:

  • Нет, только основная работа - 65% ;
  • Да, иногда имею подработку — 15% ;
  • Да, работаю на двух (или более) работах — 10% ;
  • Так, пассивный доход - 7% ;
  • Да, развиваю собственный бизнес — 3% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 17 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Ранее Rakuten Viber провел опрос о том, как изменились доходы украинцев. Так, треть украинцев (32% ) зарабатывают столько же, сколько и в прошлом. 25% респондентов отметили падение доходов за год. В то же время каждый пятый опрошенный (22%) стал зарабатывать больше.

Автор:
Светлана Манько