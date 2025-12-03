Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Каждый пятый стал зарабатывать больше: как изменились доходы украинцев в 2025 году

зарплата
Стали ли украинцы зарабатывать больше за последний год / Depositphotos

Треть украинцев (32% ) зарабатывают столько же, сколько и в прошлом. 25% респондентов отметили падение доходов за год. В то же время каждый пятый опрошенный (22%) стал зарабатывать больше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber.

Аналитики спросили украинцев, стали ли они зарабатывать больше, чем за последний год. Треть опрошенных зарабатывают столько же, в то время как у 25% респондентов доходы упали.

Стали ли украинцы зарабатывать больше за последний год

На вопрос "Стали ли вы зарабатывать больше за последний год?" ответы распределились следующим образом:

  • Зарабатываю столько же - 32%
  • Нет, стал/-ла зарабатывать меньше - 25%
  • Да, но не существенно — 16%
  • Да, существенно больше — 6%
  • Не работаю последний год, поэтому не зарабатываю/не зарабатывал/а в течение года — 21%

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 18 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Заметим, что в октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26 913грн. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в сентябре (26623 грн). Традиционно самые большие доходы фиксируются в столице, а самый высокий уровень зарплат – в сфере информационных технологий.

Автор:
Светлана Манько