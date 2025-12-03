Каждый пятый стал зарабатывать больше: как изменились доходы украинцев в 2025 году

Треть украинцев (32% ) зарабатывают столько же, сколько и в прошлом. 25% респондентов отметили падение доходов за год. В то же время каждый пятый опрошенный (22%) стал зарабатывать больше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber.

Аналитики спросили украинцев, стали ли они зарабатывать больше, чем за последний год. Треть опрошенных зарабатывают столько же, в то время как у 25% респондентов доходы упали.

Стали ли украинцы зарабатывать больше за последний год

На вопрос "Стали ли вы зарабатывать больше за последний год?" ответы распределились следующим образом:

Зарабатываю столько же - 32%

Нет, стал/-ла зарабатывать меньше - 25%

Да, но не существенно — 16%

Да, существенно больше — 6%

Не работаю последний год, поэтому не зарабатываю/не зарабатывал/а в течение года — 21%

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 18 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Заметим, что в октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26 913грн. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в сентябре (26623 грн). Традиционно самые большие доходы фиксируются в столице, а самый высокий уровень зарплат – в сфере информационных технологий.