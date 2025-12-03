Кожен пʼятий став заробляти більше: як змінилися доходи українців у 2025 році

Третина українців (32%) заробляють стільки ж, скільки й торік. 25% респондентів відзначили падіння доходів протягом року. Натомість кожен пʼятий опитаний (22%) став заробляти більше.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

Аналітики запитали українців, чи стали вони заробляти більше за останній рік. Третина опитаних заробляють стільки ж, тоді як у 25% респондентів доходи впали.

Чи стали українці заробляти більше за останній рік

На питання “Чи стали ви заробляти більше за останній рік?” відповіді розподілилися таким чином:

Заробляю стільки ж — 32%

Ні, став/-ла заробляти менше — 25%

Так, але не суттєво — 16%

Так, суттєво більше — 6%

Не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року — 21%

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 18 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Зауважимо, у жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Традиційно найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат – у сфері інформаційних технологій.