Кожен пʼятий став заробляти більше: як змінилися доходи українців у 2025 році
Третина українців (32%) заробляють стільки ж, скільки й торік. 25% респондентів відзначили падіння доходів протягом року. Натомість кожен пʼятий опитаний (22%) став заробляти більше.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.
Аналітики запитали українців, чи стали вони заробляти більше за останній рік. Третина опитаних заробляють стільки ж, тоді як у 25% респондентів доходи впали.
Чи стали українці заробляти більше за останній рік
На питання “Чи стали ви заробляти більше за останній рік?” відповіді розподілилися таким чином:
- Заробляю стільки ж — 32%
- Ні, став/-ла заробляти менше — 25%
- Так, але не суттєво — 16%
- Так, суттєво більше — 6%
- Не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року — 21%
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 18 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Зауважимо, у жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Традиційно найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат – у сфері інформаційних технологій.