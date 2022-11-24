Правоохоронці провели обшуки в енергокомпанії VS Energy, що має російських власників

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань провели обшуки в енергетичній компанії VS Energy, яка контролює низку обленерго і має російських власників.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Дії правоохоронців спрямовані на мінімізацію впливу РФ на енергосистему нашої держави, яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

При цьому серед її власників:

колишній віцеспікер Ради РФ, власник футбольного клубу ЦСКА;

колишній віцеспікер Держдуми Росії;



представник криміналітету РФ, так званий "злодій у законі".



Водночас ці особи є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.

За інформацією СБУ, ці особи спільно з оборонним концерном РФ беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення і фінансують цю діяльність. Таким чином створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.

Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора.

Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 190 (Шахрайство);



ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);



ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);



ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності);



ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);



ст. 258-5 (Фінансування тероризму);



ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);

ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);



ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

СБУ не називає компанію, де провели обшуки. Але у ДБР повідомили, що обшуки провели в енергокомпанії VS Energy.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є громадяни Росії. Йдеться про активи депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Євгена Гінера і Михайла Воєводіна – так званого "злодія в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%), АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Акціонери VS Energy заявляли, що вважають необґрунтованим рішення суду про арешт активів групи компаній та заявили, що серед власників немає громадян РФ.