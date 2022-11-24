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Правоохоронці провели обшуки в енергокомпанії VS Energy, що має російських власників
Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань провели обшуки в енергетичній компанії VS Energy, яка контролює низку обленерго і має російських власників.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Дії правоохоронців спрямовані на мінімізацію впливу РФ на енергосистему нашої держави, яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому серед її власників:
- колишній віцеспікер Ради РФ, власник футбольного клубу ЦСКА;
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колишній віцеспікер Держдуми Росії;
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представник криміналітету РФ, так званий "злодій
у законі".
Водночас ці особи є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.
За інформацією СБУ, ці особи спільно з оборонним концерном РФ беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення і фінансують цю діяльність. Таким чином створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.
Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора.
Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
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ст. 190 (Шахрайство);
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ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
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ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
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ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності);
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ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
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ст. 258-5 (Фінансування тероризму);
- ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
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ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
- ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
СБУ не називає компанію, де провели обшуки. Але у ДБР повідомили, що обшуки провели в енергокомпанії VS Energy.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є громадяни Росії. Йдеться про активи депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Євгена Гінера і Михайла Воєводіна – так званого "злодія в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".
Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%), АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.
Акціонери VS Energy заявляли, що вважають необґрунтованим рішення суду про арешт активів групи компаній та заявили, що серед власників немає громадян РФ.