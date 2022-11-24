Правоохранители провели обыски в энергокомпании VS Energy, имеющей российских владельцев

Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований провели обыски в энергетической компании VS Energy, которая контролирует ряд облэнерго и имеет российских владельцев.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Действия правоохранителей направлены на минимизацию влияния РФ на энергосистему нашего государства, которая стала одной из приоритетных целей российской агрессии, особенно накануне отопительного сезона", - говорится в сообщении.

По данным следствия, у компании есть в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

При этом среди ее владельцев:

бывший вице-спикер Совета РФ, владелец футбольного клуба ЦСКА;

бывший вице-спикер Госдумы России;



представитель криминалитета РФ, так называемый "вор в законе".



В то же время, эти лица являются фигурантами санкционных списков СНБО и подозреваются в создании преступной организации, которая вредит государственной безопасности Украины.

По информации СБУ, эти лица совместно с оборонным концерном РФ участвуют в разработке и производстве товаров военного назначения и финансируют эту деятельность. Таким образом, создают угрозу обороноспособности и экономической безопасности Украины.

Кроме доли на украинском энергорынке, они владеют активами в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора.

Следственные действия в подконтрольной им энергетической компании происходили по статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 190 (Мошенничество);



ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);



ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);



ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности);



ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);



ст. 258-5 (Финансирование терроризма);



ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);



ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

СБУ не называет компанию, где провели обыски. Но в ГБР сообщили, что обыски провели в энергокомпании VS Energy .

Напомним, Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными собственниками которых являются граждане России. Речь идет об активах депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и Михаила Воеводина – так называемого "вора в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.

Акционеры VS Energy заявляли, что считают необоснованным решение суда об аресте активов группы компаний и заявили, что среди собственников нет граждан РФ.