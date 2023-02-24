ДБР провело обшуки в представників Pinbank, який належить росіянину Гінеру

Державне бюро розслідувань провело обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі банку, бенефіціарним власником якого є власник російського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер. Про це повідомила пресслужба відомства.

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ДБР не називає банк, але за даними НБУ, Гінер є бенефіціарним власником АТ "Перший інвестиційний банк" (Pinbank).

Слідчі дії проводили для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій на суму в понад 1,6 млрд гривень. За даними слідства, деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Сума, яку отримав Pinbank, становить понад 50% його активів та в понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу фінустанови.

Також у ДБР зазначили, що перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, що Євгеній Гінер вже не вперше потрапляє в зону уваги українських відомств. У листопаді 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є громадяни Росії. Йшлося про активи депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Євгенія Гінера і "злодія в законі" Михайла Воєводіна.

Зокрема, були арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%), АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Згодом правоохоронці провели обшуки в VS Energy. У Службі безпеки України пояснили це мінімізацією впливу РФ на енергосистему України. На основі матеріалів СБУ Олександру Бабакову оголосили про підозру в посяганні на територіальну цілісність України.