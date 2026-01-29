Запланована подія 2

У 2025 році до банків в управлінні ФГВФО надійшло майже 5 мільярдів гривень: деталі

У 2025 році до банків в управлінні ФГВФО надійшло майже 5 млрд грн. / Depositphotos

Протягом 2025 року загальні надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4,93 млрд грн. Ці кошти формують реальну базу для задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законодавством.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Найбільш значущим етапом стала робота з активами, пов'язаними з країною-агресором. У серпні 1,84 млрд грн надійшло з кореспондентських рахунків до АТ "Промінвестбанк". Фонду вдалося довести приналежність цих коштів (близько 44 мільйонів доларів), що належали російській держкорпорації "ВЄБ.РФ", державі Україна. Після вивільнення з-під санкційного блокування, згідно з рішенням РНБО, гроші були перераховані до державного бюджету.

Інші джерела надходжень розподілилися наступним чином:

  • 1,49 млрд грн отримано від реалізації активів, де значний інтерес викликали торги АТ "Комінвестбанк"; 
  • 965,5 млн грн надійшло як дохід за цінними паперами; 
  • 512,6 млн грн склали виплати від погашення кредитів; 31,5 млн грн отримано від оренди майна.

Як зазначає фінансовий директор Фонду Олена Нужненко, такі результати є наслідком наполегливої роботи — від управління активами до судово-позовної діяльності. Що більше коштів вдається акумулювати, то швидшими є темпи розрахунків із кредиторами.

Лідерами за сумою надходжень у 2025 році стали:

  • АТ "Промінвестбанк" — 1,95 млрд грн; 
  • АТ "Мр банк" — 1,41 млрд грн; 
  • АТ "Банк Січ" — 365,3 млн грн; 
  • АТ "АКБ "Конкорд" — 313,1 млн грн; 
  • ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" — 261,3 млн грн.

Усі кошти, отримані від управління та продажу майна неплатоспроможних установ, спрямовуються на виконання зобов'язань перед їхніми кредиторами згідно із законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, з моменту початку повномасштабної війни підприємства змогли реструктуризувати та повернути понад 1 млрд грн боргів перед банками, що перебувають у процесі ліквідації.

Автор:
Тетяна Ковальчук