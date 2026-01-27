Запланована подія 2

Бізнес повернув збанкрутілим банкам понад мільярд гривень кредитів

З моменту початку повномасштабної війни підприємства змогли реструктуризувати та повернути понад 1 млрд грн боргів перед банками, що перебувають у процесі ліквідації.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Загалом з 2022 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються ФГВФО, склала 1436,5 млн грн.

Наразі понад 98% підприємств-позичальників, які звернулися по реструктуризацію до банків у підпорядкуванні Фонду, отримали схвальні рішення.

При цьому понад 93% таких клієнтів сумлінно дотримуються оновлених графіків виплат.

Пільгові умови для фізичних осіб

 У ФГВФО нагадали, що для позичальників-фізичних осіб діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року. 

На період воєнного стану для таких позичальників діє символічна ставка 0,001% річних та комісія в 1 копійку. Для підтримки цих пільгових умов встановлено мінімальні щомісячні платежі:

  • 10 тис. грн — для іпотеки;
  • 5 тис. грн — для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн;
  • 1 тис. грн — для всіх інших видів кредитування.

Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Умови для юридичних осіб

Для юридичних осіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. 

Річна ставка залежить від строку: до 18 міс. — 0,1%, до 24 міс. — 3%, понад два роки — 5%. Борг має бути виплачений не пізніше ніж за пів року до закриття банку.

Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року неплатоспроможні банки, якими керує Фонд гарантування вкладів (ФГВФО), спрямували на погашення вимог кредиторів понад 3,7 млрд грн. Левова частка виплат у 2025 році пов'язана з ліквідацією колишніх "дочок" російських банків.

Автор:
Тетяна Бесараб