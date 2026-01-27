Бизнес вернул обанкротившимся банкам более миллиарда гривен кредитов

С момента начала полномасштабной войны предприятия смогли реструктуризировать и вернуть более 1 млрд грн долгов перед находящимися в процессе ликвидации банками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

В целом с 2022 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в ликвидируемые ФГВФЛ банки составила 1436,5 млн грн.

Сейчас более 98% предприятий-заемщиков, обратившихся за реструктуризацией в банки в подчинении Фонда, получили одобрительные решения.

При этом более 93% таких клиентов добросовестно придерживаются обновленных графиков выплат.

Льготные условия для физических лиц

В ФГВФЛ напомнили, что для заемщиков-физлиц действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года.

В период военного положения для таких заемщиков действует символическая ставка 0,001% годовых и комиссия в 1 копейку. Для поддержания этих льготных условий установлены минимальные ежемесячные платежи:

10 тыс. грн – для ипотеки;

– для ипотеки; 5 тыс. грн - для карточных кредитов на сумму свыше 100 тыс. грн;

- для карточных кредитов на сумму свыше 100 тыс. грн; 1 тыс. грн – для всех других видов кредитования.

Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Условия для юридических лиц

Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 года действуют предусматривающие рекомендованные условия реструктуризации: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно.

Годовая ставка зависит от срока: до 18 мес. - 0,1%, до 24 мес. - 3%, более двух лет - 5%. Долг должен быть выплачен не позднее чем за полгода до закрытия банка.

Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

Напомним, по итогам 2025 года неплатежеспособные банки, управляемые Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ), направили на погашение требований кредиторов свыше 3,7 млрд грн. Львиная доля выплат в 2025 году связана с ликвидацией бывших "дочек" российских банков.