Фонд гарантирования вкладов за прошлый год выплатил кредиторам банков-банкротов более 3,7 млрд грн


Фонд гарантирования вкладов за 2025 год выплатил кредиторам более 3,7 млрд. грн. / Shutterstock

По итогам 2025 года неплатежеспособные банки, управляемые Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ), направили на погашение требований кредиторов свыше 3,7 млрд грн. Львиная доля выплат в 2025 году связана с ликвидацией бывших "дочек" российских банков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Куда пошли деньги?

Из 3,7 млрд. Фонд гарантирования вкладов 1,5 млрд. грн. перечислил "МР Банк" (экс-Сбербанк) непосредственно государству. Еще 1,1 млрд грн получили предприятия и компании (кредиторы 7-й очереди), которые годами ждали возвращения своих оборотных средств.

Директор-распорядитель Фонда Ольга Белай подчеркивает: "Для экономики это имеет принципиальное значение: возвращенные бизнесу средства — это оборотный капитал, сохраненные рабочие места и налоги, позволяющие экономике дышать даже в условиях войны".

Результаты работы ФГВФЛ

Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 января 2026 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов на 74,7 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашены обеспеченным кредиторам, в том числе 16,6 млрд грн – НБУ.

Важным этапом стало исполнение решения СНБО. Еще в 2022 году Украина заменила российские "материнские" структуры "Проминвестбанка" и "МР Банка" в реестрах кредиторов государством Украины. То есть сейчас государство – и кредитор 9 очереди, и акционер этих банков.

С начала полномасштабного вторжения Фонд передал государству акции российских госбанков на общую сумму более 27 млрд. грн. Теперь эти ресурсы работают на победу и восстановление нашей страны.

Напомним, в прошлом году в системе "Прозорро.Продажи" ФГВФЛ удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук