Фонд гарантування вкладів за минулий рік виплатив кредиторам банків-банкрутів понад 3,7 млрд грн

За підсумками 2025 року неплатоспроможні банки, якими керує Фонд гарантування вкладів (ФГВФО), спрямували на погашення вимог кредиторів понад 3,7 млрд грн. Левова частка виплат у 2025 році пов'язана з ліквідацією колишніх "дочок" російських банків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Куди пішли кошти?

Із 3,7 млрд Фонд гарантування вкладів 1,5 млрд грн перерахував "МР Банк" (екс-Сбербанк) безпосередньо державі. Ще 1,1 млрд грн отримали підприємства та компанії (кредитори 7-ї черги), які роками чекали на повернення своїх обігових коштів.

Директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай підкреслює: "Для економіки це має принципове значення: повернуті бізнесу кошти — це обіговий капітал, збережені робочі місця та податки, що дозволяють економіці дихати навіть в умовах війни".

Результати роботи ФГВФО

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 січня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 74,7 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,6 млрд грн – НБУ.

Важливим етапом стало виконання рішення РНБО. Ще у 2022 році Україна замінила російські "материнські" структури "Промінвестбанку" та "МР Банку" в реєстрах кредиторів на державу Україна. Тобто зараз держава – і кредитор 9-ї черги, і акціонер цих банків.

З початку повномасштабного вторгнення Фонд передав державі акції російських держбанків на загальну суму понад 27 млрд грн. Тепер ці ресурси працюють на перемогу та відновлення нашої країни.

Нагадаємо, торік у системі "Прозорро.Продажі" ФГВФО вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн.