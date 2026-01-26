Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фонд гарантування вкладів за минулий рік виплатив кредиторам банків-банкрутів понад 3,7 млрд грн

гривні
Фонд гарантування вкладів за 2025 рік виплатив кредиторам понад 3,7 млрд грн. / Shutterstock

За підсумками 2025 року неплатоспроможні банки, якими керує Фонд гарантування вкладів (ФГВФО), спрямували на погашення вимог кредиторів понад 3,7 млрд грн. Левова частка виплат у 2025 році пов'язана з ліквідацією колишніх "дочок" російських банків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Куди пішли кошти?

Із 3,7 млрд Фонд гарантування вкладів 1,5 млрд грн перерахував "МР Банк" (екс-Сбербанк) безпосередньо державі. Ще 1,1 млрд грн отримали підприємства та компанії (кредитори 7-ї черги), які роками чекали на повернення своїх обігових коштів.

Директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай підкреслює: "Для економіки це має принципове значення: повернуті бізнесу кошти — це обіговий капітал, збережені робочі місця та податки, що дозволяють економіці дихати навіть в умовах війни".

Результати роботи ФГВФО

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 січня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 74,7 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,6 млрд грн – НБУ.

Важливим етапом стало виконання рішення РНБО. Ще у 2022 році Україна замінила російські "материнські" структури "Промінвестбанку" та "МР Банку" в реєстрах кредиторів на державу Україна. Тобто зараз держава – і кредитор 9-ї черги, і акціонер цих банків. 

З початку повномасштабного вторгнення Фонд передав державі акції російських держбанків на загальну суму понад 27 млрд грн. Тепер ці ресурси працюють на перемогу та відновлення нашої країни.

Нагадаємо, торік у системі "Прозорро.Продажі" ФГВФО вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук