В 2025 году в банки в управлении ФГВФЛ поступило почти 5 миллиардов гривен: детали

В 2025 году общие поступления в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4,93 млрд грн. Эти средства формируют реальную базу для удовлетворения требований кредиторов в очередности, определенной законодательством.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Наиболее значимым этапом стала работа с активами, связанными со страной-агрессором. В августе 1,84 млрд грн поступило с корреспондентских счетов в АО "Проминвестбанк". Фонду удалось доказать принадлежность этих средств (около 44 миллионов долларов), принадлежавших российской госкорпорации "ВЕБ.РФ", государству Украины. После высвобождения из-под санкционной блокировки, согласно решению СНБО, деньги были перечислены в государственный бюджет.

Остальные источники поступлений распределились следующим образом:

1,49 млрд. грн. получено от реализации активов, где значительный интерес вызвали торги АО "Коминвестбанк";

965,5 млн грн поступило как доход по ценным бумагам;

512,6 млн. грн. составили выплаты от погашения кредитов; 31,5 млн. грн. получено от аренды имущества.

Как отмечает финансовый директор Фонда Елена Нужненко, такие результаты являются следствием упорной работы – от управления активами до судебно-исковой деятельности. Чем больше удается аккумулировать, тем быстрее темпы расчетов с кредиторами.

Лидерами по сумме поступлений в 2025 году стали:

АО "Проминвестбанк" - 1,95 млрд грн;

АО "МР банк" - 1,41 млрд грн;

АО "Банк Сич" - 365,3 млн грн;

АО "АКБ "Конкорд" - 313,1 млн грн;

ПАО "Банк "Финансы и кредит" - 261,3 млн грн.

Все средства, полученные от управления и продажи имущества неплатежеспособных учреждений, направляются во исполнение обязательств перед их кредиторами согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, с момента начала полномасштабной войны предприятия смогли реструктуризировать и вернуть более 1 млрд грн долгов перед находящимися в процессе ликвидации банками.