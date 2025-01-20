Джей Ди Вэнс становится новым вице-президентом США: что о нем известно и какова его позиция по Украине

В политической иерархии США вице-президент – это второй человек. Если глава Белого дома не сможет исполнять свои обязанности, именно он должен выполнять полномочия президента. Вэнс официально вступит в должность после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа 20 января.

Вэнс родился и вырос в глубокой провинции — штате Огайо. Мать — алкоголичка и наркоманка, впоследствии умершая от передозировки, как сам политик вспоминал в своих мемуарах. Джей Ди Вэнс стал известен в США в 2016 году, когда он опубликовал книгу Hillbilly Elegy. Слово "гиллбилли" (буквально переводится как "Билл с холма") имеет пренебрежительное значение. В Украине таких людей назвали бы "деревнями" или "рагулями". Соответственно и книгу можно условно перевести как "Сельская элегия" или "Элегия рагулей". Вэнс гордится таким происхождением. Он ведь, ребенок из депрессивного региона и бедной семьи, прослужил в армии, учился в университете. А в 2016-2017 годах его книга возглавляла список бестселлеров New York Times. Тогда же работал директором в компании Mithril Capital, владельцем которой является бывший бизнес-партнер Илона Маска Питер Тиль. Тиль является членом республиканской партии и одним из крупнейших доноров с 2007 года.

В 2017 году Тиль работал в инвестиционной компании Revolution LLC, также в 2017-2018 годах был корреспондентом CNN, с 2017 по 2021 год был в совете директоров стартапа, занимающегося вертикальным фермерством AppHarvest. В 2017 году Венс подписал контракт на экранизацию своих мемуаров, впоследствии вышедшую на Netflix.

В 2021 году баллотировался в сенат от штата Огайо от республиканской партии, победил на выборах и занял должность сенатора в январе 2023 года. Питер Тиль тогда пожертвовал на его кампанию $10 млн.

Во время президентских выборов 2024 года поддержал Дональда Трампа, а впоследствии был номинирован на должность вице-президента США. Его номинацию поддержали старшие сыновья Трампа Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Кроме этого, по данным СМИ, кандидатуру Венса лоббировали Илон Маск, Питер Тиль, а также Такер Карлсон. В должности вице-президента Венс заменит Камалу Гарис, которая была основным конкурентом Трампа в избирательной гонке.

Вэнс общается с представителями профсоюза работников автомобильной отрасли во время их забастовки в Толедо, штат Огайо. Источник: публичная страница Венса на Facebook.

Политические взгляды

По своим воззрениям Венса считают правым консерватором. Он выступает против права на аборты, однополые браки, нелегальной иммиграции и усиления контроля за оборотом оружия. Неоднократно заявлял, что бездетность является формой социопатии и что родители должны иметь больше избирательных прав, чем бездетные, но потом отказался от этих взглядов. Также заявил, что наиболее влиятельные институты США объединились против правых.

Вэнс поддержал войну Израиля против Хамаса. Он выдвинул законопроект, предусматривавший лишить государственного финансирования университеты, где проходят протесты против войны в Израиле в секторе Газа, а также работающие нелегальные мигранты.

Во время президентских выборов в США в 2016 году он критиковал Трампа, называя его "американским Гитлером", однако в 2021 году он заявил о своей поддержке Трампа, извинился за предыдущие публикации и удалил некоторые из них.

Позиция по войне в Украине

Вэнс выступал против усиления США военной помощи Украине, вместо этого он выступает за мир путем переговоров. В апреле 2023 года он и еще 18 членов Республиканской партии написали письмо Джо Байдену, в котором отметили, что неограниченная помощь Украине США должна быть прекращена, а подписанты будут выступать против всех будущих пакетов помощи, если эти пакеты не будут связаны со стратегией доказать эту войну. к быстрому завершению. В апреле 2024 года Венс голосовал против предоставления Украине критического пакета помощи. Также выступает за сокращение военного присутствия США в Европе.

В сентябре 2024 года Венс презентовал мирный план по Украине, по которому россияне сохраняют оккупированные территории, вдоль линии фронта будет установлена демилитаризованная зона, которая будет достаточно укреплена, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны России. Кроме того, по этому плану, россияне получат гарантии "нейтралитета" от Украины, то есть Украина не будет вступать в НАТО или другие союзные институты.

Вэнс об американской помощи Украине:

Администрация Байдена усилила давление на республиканцев, чтобы они передали Украине дополнительный пакет помощи более чем на 60 миллиардов долларов. Я голосовал против этого пакета в Сенате и остаюсь противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну. Господин Байден не смог сформулировать даже элементарные факты о том, что нужно Украине и как эта помощь изменит реальность на месте

О военном присутствии США в Европе и архитектуре безопасности на континенте:

Американцы хотят союзников в Европе, а не государства-клиенты, и наша щедрость по отношению к Украине подходит к концу. Европейцы должны рассматривать завершение войны там как императив. Они должны продолжать восстанавливать свой промышленный и военный потенциал. И Европе следует подумать, как именно она будет жить с Россией, когда закончится война в Украине

О мирном урегулировании войны в Украине: