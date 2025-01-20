Трамп обіцяє продемонструвати силу та відновити смертну кару на федеральному рівні - Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп має намір підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні.

Про це інформує Reuters.

Які зміни заплановані

У понеділок Дональд Трамп складе присягу як президент США, розпочавши новий чотирирічний термін, який обіцяє бути турбулентним.

Він планує розширити повноваження виконавчої влади, депортувати мільйони іммігрантів, притягнути до відповідальності своїх політичних опонентів і переглянути роль США як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

Зазначається, що після складання присяги Трамп відновить федеральну смертну кару.

За інформацією журналістів, Трамп вже готує низку рішень у сфері правосуддя та забезпечення громадянських прав.

Трамп також вимагатиме, щоб офіційні документи США, зокрема паспорти, відображали стать громадян, визначену при народженні, як повідомили журналістам нові посадові особи адміністрації.

Крім того, у свій перший день на посаді, який збігається з Днем Мартіна Лютера Кінга, він підпише указ про припинення програм, спрямованих на різноманітність, рівність та інклюзивність у федеральному уряді.

"Хвиля змін охоплює країну", — планує сказати Трамп у своїй інавгураційній промові, згідно з уривками, з якими ознайомилося агентство Reuters. "Цими діями ми розпочнемо повне відновлення Америки та революцію здорового глузду".

Про смертну кару в США

У липні 2021 року Міністерство юстиції оголосило, що генеральний прокурор США Меррік Гарланд запровадив тимчасовий мораторій на виконання смертних вироків на федеральному рівні.

У меморандумі наголошувалося на необхідності перегляду політики та процедур, пов’язаних із застосуванням смертної кари.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп встановив рекорд збору коштів для своєї інавгурації, зібравши $250 мільйонів. Ця сума значно перевищила $107 мільйонів, які були зібрані під час його першої інавгурації.

Додамо, що лише провідні криптовалютні компанії, серед яких Ripple, Coinbase, Kraken, Robinhood та Circle, пожертвували 10 мільйонів доларів до інавгураційного фонду Трампа. Кошти підуть на фінансування урочистостей, зокрема й офіційного балу у Вашингтоні, на якому виступить Снуп Догг.