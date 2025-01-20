Трамп обещает продемонстрировать силу и восстановить смертную казнь на федеральном уровне — Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне.

Об этом сообщает Reuters.

Какие изменения запланированы

В понедельник Дональд Трамп примет присягу как президент США, начав новый четырехлетний срок, который обещает быть турбулентным.

Он планирует расширить полномочия исполнительной власти, депортировать миллионы иммигрантов, привлечь к ответственности своих политических оппонентов и пересмотреть роль США как на внутренней, так и на международной арене.

Отмечается, что после принесения присяги Трамп возобновит федеральную смертную казнь.

По информации журналистов, Трамп уже готовит целый ряд решений в сфере правосудия и обеспечения гражданских прав.

Трамп также потребует, чтобы официальные документы США, в частности паспорта, отражали пол граждан, определенный при рождении, как сообщили журналистам новые должностные лица администрации.

Кроме того, в свой первый день в должности, совпадающий с Днем Мартина Лютера Кинга, он подпишет указ о прекращении программ, направленных на разнообразие, равенство и инклюзивность в федеральном правительстве.

"Волна перемен охватывает страну", — планирует сказать Трамп в своей инаугурационной речи, согласно отрывкам, с которыми ознакомилось агентство Reuters. "Этими действиями мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла".

О смертной казни в США

В июле 2021 года Министерство юстиции объявило, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввел временный мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.

В меморандуме отмечалось необходимость пересмотра политики и процедур, связанных с применением смертной казни.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп установил рекорд сбора средств для своей инаугурации, собрав $250 миллионов. Эта сумма значительно превысила $107 миллионов, собранных во время его первой инаугурации.

Добавим, что только ведущие криптовалютные компании, среди которых Ripple, Coinbase, Kraken, Robinhood и Circle, пожертвовали 10 миллионов долларов в инаугурационный фонд Трампа. Средства пойдут на финансирование торжества, в том числе и официального балла в Вашингтоне, на котором выступит Снуп Догг.