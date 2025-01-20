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Трамп устанавливает новый рекорд сборов на инаугурацию, удвоив показатель 2017 года

Трамп устанавливает новый рекорд сборов на инаугурацию, удвоив показатель 2017 года

Новоизбранный президент США Дональд Трамп установил рекорд по сбору средств для своей инаугурации, собрав $250 миллионов. Эта сумма значительно превысила $107 миллионов, собранных во время его первой инаугурации.

Об этом сообщает ABC News.

Основную часть средств предоставили крупные корпорации, среди которых технологические гиганты Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber, каждая из которых пожертвовала по $1 миллиону.

Важно, что Meta впервые присоединилась к финансированию инаугурации президента.

Криптовалютная индустрия также внесла весомый вклад: компания Ripple пожертвовала $5 миллионов, Robinhood – $2 миллиона, а Coinbase – $1 миллион.

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и главный юридический директор Стюарт Олдероти даже провели встречу с Трампом накануне, о чем сообщили в социальных сетях.

Другие традиционные доноры, такие как Bank of America и Boeing также поддержали инаугурационные мероприятия.

Инаугурация Трампа получила заметное внимание и от технологических лидеров. На мероприятии присутствовали такие лица, как Илон Маск, Марк Цукерберг, Шоу Чу и Джефф Безос.

Напомним, только ведущие криптовалютные компании, среди которых Ripple, Coinbase, Kraken, Robinhood и Circle, пожертвовали 10 миллионов долларов в инаугурационный фонд Трампа. Средства пойдут на финансирование торжества, в том числе и официального балла в Вашингтоне, на котором выступит Снуп Догг.

Автор:
Татьяна Гойденко