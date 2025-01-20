Трамп устанавливает новый рекорд сборов на инаугурацию, удвоив показатель 2017 года

Новоизбранный президент США Дональд Трамп установил рекорд по сбору средств для своей инаугурации, собрав $250 миллионов. Эта сумма значительно превысила $107 миллионов, собранных во время его первой инаугурации.

Об этом сообщает ABC News.

Основную часть средств предоставили крупные корпорации, среди которых технологические гиганты Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber, каждая из которых пожертвовала по $1 миллиону.

Важно, что Meta впервые присоединилась к финансированию инаугурации президента.

Криптовалютная индустрия также внесла весомый вклад: компания Ripple пожертвовала $5 миллионов, Robinhood – $2 миллиона, а Coinbase – $1 миллион.

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и главный юридический директор Стюарт Олдероти даже провели встречу с Трампом накануне, о чем сообщили в социальных сетях.

Другие традиционные доноры, такие как Bank of America и Boeing также поддержали инаугурационные мероприятия.

Инаугурация Трампа получила заметное внимание и от технологических лидеров. На мероприятии присутствовали такие лица, как Илон Маск, Марк Цукерберг, Шоу Чу и Джефф Безос.

Напомним, только ведущие криптовалютные компании, среди которых Ripple, Coinbase, Kraken, Robinhood и Circle, пожертвовали 10 миллионов долларов в инаугурационный фонд Трампа. Средства пойдут на финансирование торжества, в том числе и официального балла в Вашингтоне, на котором выступит Снуп Догг.