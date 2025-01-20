Трамп встановлює новий рекорд зборів на інавгурацію, подвоївши показник 2017 року

Новообраний президент США Дональд Трамп встановив рекорд збору коштів для своєї інавгурації, зібравши $250 мільйонів. Ця сума значно перевищила $107 мільйонів, які були зібрані під час його першої інавгурації.

Про це повідомляє ABC News.

Основну частину коштів надали великі корпорації, серед яких технологічні гіганти Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber, кожна з яких пожертвувала по $1 мільйону.

Важливо, що Meta вперше долучилася до фінансування інавгурації президента.

Криптовалютна індустрія також зробила вагомий внесок: компанія Ripple пожертвувала $5 мільйонів, Robinhood — $2 мільйони, а Coinbase — $1 мільйон.

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус та головний юридичний директор Стюарт Олдероті навіть провели зустріч із Трампом напередодні, про що повідомили у соціальних мережах.

Інші традиційні донори, такі як Bank of America та Boeing, також підтримали інавгураційні заходи.

Інавгурація Трампа отримала помітну увагу і від технологічних лідерів. На заході були присутні такі особи, як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Шоу Чу та Джефф Безос.

Нагадаємо, лише провідні криптовалютні компанії, серед яких Ripple, Coinbase, Kraken, Robinhood та Circle, пожертвували 10 мільйонів доларів до інавгураційного фонду Трампа. Кошти підуть на фінансування урочистостей, зокрема й офіційного балу у Вашингтоні, на якому виступить Снуп Догг.