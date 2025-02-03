Митні бар'єри Трампа обвалили крипторинок: біткоїн падає і тягне за собою інші криптовалюти

Криптовалютний ринок зазнав серйозного потрясіння після рішення президента США Дональда Трампа про введення нових мит на Китай, Канаду та Мексику. Про це пише Reuters.

У неділю, 2 лютого, вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі, біткоїна (Bitcoin), обвалилася нижче $100 000 і у понеділок торгується нижче цієї позначки. Станом на 14:30 вона коштувала $95 450, свідчать дані CoinDesk.

Біткоїн трішки відіграв свої позиції після падіння

Падіння біткоїна викликало ланцюгову реакцію на ринку, і більшість криптовалют показали негативну динаміку. Так, криптовалюта Ethereum також продемонструвала значне падіння, втративши близько 24% своєї вартості, і повернулася до рівня, який востаннє спостерігався на початку вересня - близько $2500. На момент публікації він коштував $2595.

Інвестори почали уникати ризикових активів на тлі рішення Трампа запровадити торгові тарифи на Китай, Канаду та Мексику. Він встановив 25% мита на мексиканські та більшість канадських товарів, а також 10% на товари з Китаю.

Варто нагадати, що 20 січня, коли Трамп склав присягу як 47-й президент США, біткоїн досяг рекордної позначки в 107 071,86 долара США, і зріс на 40% від виборів на початку листопада в надії, що адміністрація Трампа введе дружні до криптовалют правила.

Раніше Delo.ua писало, що Трамп, який колись назвав криптовалюту шахрайством, під час своєї кампанії оголосив про намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.