Європейські фондові ринки падають через загрозу нових мит від Трампа

Європейські фондові ринки різко пішли вниз, оскільки інвестори побоюються, що ЄС стане наступною мішенню для торговельних мит адміністрації президента США Дональда Трампа. Негативні настрої загострилися після того, як Білий дім запровадив 25% мита на імпорт із Мексики та Канади та 10% на китайські товари.

Про це пише Вloomberg.

Індекс Stoxx Europe 600 впав на 1,4%, що стало найбільшим денним зниженням із 20 грудня. Найбільші втрати зазнали автомобільні компанії, які є найбільш вразливими до можливих імпортних тарифів. Падіння відбулося після того, як Трамп оголосив про введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, а також пообіцяв аналогічні заходи проти Європейського Союзу.

Автомобільний сектор впав на 4,5%, що стало найбільшим денним падінням з вересня 2022 року. Найбільше постраждали акції Stellantis NV та Volkswagen AG, які мають великі виробничі потужності в Мексиці та активно експортують продукцію до США.

Падіння торкнулося й інших компаній, які залежать від мексиканського та китайського ринків. Зокрема, іспанські банки BBVA SA та Banco Santander SA, які мають значні активи в Мексиці, також пішли вниз.

Реакція аналітиків та економічні наслідки

Фахівці з ринкової стратегії вважають, що нові торговельні обмеження можуть призвести до зростання волатильності ринків та додаткового тиску на економіку ЄС.

Стратег JPMorgan Asset Management Вінсент Джувінс вважає, що Трамп використовує конфронтаційний підхід у переговорах з ЄС, що змушує інвесторів переховувати активи в більш захищені сегменти ринку.

На думку аналітиків Citigroup Inc., введення 10% мит на європейські товари може знизити прибуток на акцію (EPS) європейських компаній на 1-2%. Водночас Трамп натякнув, що його адміністрація розглядає можливість запровадження додаткових тарифів на нафту, метали, фармацевтичну продукцію та мікрочіпи.

Реакція ЄС та валютного ринку

Європейський Союз вже попередив, що у разі запровадження нових мит буде змушений вжити заходів у відповідь.

"Ми рішуче відповімо, якщо США введуть нові збори на європейські товари", — заявили у Брюсселі, підкресливши, що подібні дії можуть призвести до торговельної війни між двома найбільшими економічними блоками світу.

Фінансові ринки також відреагували на загострення ситуації. Євро впав більш ніж на 2%, досягнувши позначки $1,0141, що стало найнижчим курсом з листопада 2022 року.

За словами стратега Barclays Plc Еммануеля Кау, нинішні події свідчать про те, що інвестори переходять від диверсифікації до активного хеджування ризиків, побоюючись нестабільності у світовій торгівлі.

Зазначається, що інвестори чекають офіційного оголошення про конкретні товари та сектори економіки ЄС, які можуть потрапити під нові мита.

Паралельно Європейський центральний банк (ЄЦБ) розглядає можливість подальшого зниження відсоткових ставок, аби підтримати економіку в умовах загрозливої ситуації. Однак член керуючої ради ЄЦБ Пітер Казімір наголосив, що передчасно оголошувати перемогу над інфляцією, яка у січні несподівано прискорилася.

Реакція ринків США на нові мита

Американські фондові ринки відреагували різким зниженням на нові імпортні мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 1,7%, а контракти на Nasdaq 100 знизилися на 1,9%, що свідчить про значну стурбованість інвесторів щодо впливу торговельної політики на економіку США.

Багато аналітиків на Волл-стріт припускали, що Трамп використовуватиме загрози мит лише як переговорний інструмент для отримання вигідніших умов від торгових партнерів, а не для реального запровадження обмежень. Однак останній раунд тарифів змусив ринки переглянути ці очікування.

Американські фондові ринки відреагували різким зниженням на нові імпортні мита

За оцінками стратегів Goldman Sachs, якщо ситуація продовжить розвиватися за поточним сценарієм, американські акції можуть втратити до 5% протягом наступних місяців. Це зумовлено тим, що додаткові торгові бар'єри створять труднощі для корпорацій, особливо для компаній, які залежать від імпорту та міжнародних поставок.

"Фондові ринки США вже почали втрачати 1–2% на тлі новин про мита, і трейдери змушені оцінювати ризики акція за акцією, сектор за сектором", — заявив керівник відділу глобальних досліджень Citi.

Одним із найбільших постраждалих секторів може стати технологічний. Аналітик Bank of America Вамсі Мохан прогнозує, що нові 10% мита на імпорт з Китаю можуть знизити прибуток Apple на акцію на 5 центів у тому випадку, якщо компанії вдасться придбати 80% пристроїв за межами Китаю.

Якщо ж Apple зможе отримати лише 50% пристроїв з інших країн, то вплив мит на прибуток може зрости до 7–12 центів на акцію.

Попри митні ризики, аналітик зберіг рейтинг "купувати" для Apple та цільову ціну в $265 за акцію, посилаючись на стабільність грошових потоків, прибутків та перспективи компанії у сфері штучного інтелекту.

Проте ринок уже відреагував на загрози: акції Apple впали на 2,8% у понеділок.

Нафта, природний газ та загроза нових мит у відповідь

Нові мита можуть вплинути також на ринок енергоресурсів. Нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчає, оскільки американські нафтопереробники змушені будуть шукати дорожчі альтернативи імпортному паливу.

За словами старшого стратега BNP Paribas Markets 360 Альдо Спанджера, виробники першої лінії візьмуть на себе основну частину витрат, що може вплинути на слабкі диференціали.

Крім того, ціни на природний газ у Henry Hub можуть зрости, оскільки нові мита змінять динаміку ринку енергоресурсів.

Додамо, окрім фондових ринків, серйозного потрясіння після рішення про введення нових мит зазнав і криптовалютний ринок. Вартість біткоїна обвалилася нижче $100 000.