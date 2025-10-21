Концерн Volkswagen под угрозой финансового кризиса: компании не хватает €11 миллиардов

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Компании не хватает около 11 миллиардов евро для обеспечения бесперебойной работы в следующем году.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет немецкое издание Bild.

Эти средства необходимы для запуска новых моделей, инвестиций в инновационные технологии и модернизации производственных линий.

Ситуация привела к серьезным кадровым решениям и объявлению масштабного плана экономии и продажи активов.

Положение дел в группе, объединяющей такие известные марки как Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, SEAT и Bentley, вызывает тревогу у аналитиков. Особенно заметно ухудшилось состояние подразделения Porsche, которое из прибыльного превратилось в убыточное. На фоне этих проблем должность генерального директора компании покинул Оливер Блюм.

Руководство Volkswagen отреагировало на финансовые вызовы масштабным сокращением штатов и расходов в сфере маркетинга, инвестиций и продаж.

Эти меры, по мнению менеджмента, должны сократить издержки и повысить операционную эффективность компании. Однако экономисты отмечают, что подобных действий может оказаться недостаточно для стабилизации ситуации.

Дефицит €11 млрд

Финансовые проблемы коснулись всего концерна. Нехватка 11 млрд евро означает, что Volkswagen не будет иметь средств для жизненно важных инвестиций в 2026 году.

Чтобы преодолеть кризис, Volkswagen рассматривает возможность продажи части активов, включая компанию по производству двигателей Everllence (ранее MAN Energy).

Дополнительно обсуждается реализация Italdesign и IAV, а также поиск новых инвесторов и источников капитала для поддержки ключевых проектов.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее ухудшение финансовых показателей концерна способно привести к снижению его кредитного рейтинга.

В таком случае привлечение заемных средств станет сложнее, а последствия могут затронуть все дочерние структуры Volkswagen.

Напомним, в июле крупнейший автопроизводитель Европы, компания Volkswagen, заявила об убытках в размере 1,3 миллиарда евро за первое полугодие 2025 года, вызванных импортными тарифами США.