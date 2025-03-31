Компанія співвласника АТБ розроблятиме Балахівське родовище графітових руд

ТОВ "Розвиток Побужжя", яка входить до складу групи BGV Group Management, що належить співвласнику мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу, уклало меморандум про наміри щодо співпраці із державною установою "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" ─ UkraineInvest.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ця співпраця стала ще одним важливим кроком для залучення міжнародного фінансування та державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями в українську видобувну галузь, зокрема розвідку, видобуток та обробку критичних матеріалів (CRM)", — зазначили у BGV.

UkraineInvest надаватиме інформаційну, консультаційну та організаційну підтримку та сприятиме ефективній взаємодії між інвесторами та державними органами.

ТОВ "Розвиток Побужжя" у Кіровоградській області займатиметься розробкою Балахівського родовища. Проєкт передбачає будівництво гірничо-збагачувального комбінату та будівництво заводу з виробництва сферичного графіту для літій-іонних батарей.

Група BGV уже шість років працює над проєктом і планує увійти до ланцюга поставок світового та європейського ринків акумуляторних батарей. За підрахунками компанії проєкт потребує до 450 млн доларів інвестицій, частина з яких вже була профінансована засновником компанії — Геннадієм Буткевичем.

З кінця 2024 року компанія "Розвиток Побужжя" приступила до базового інжинірингу в партнерстві з фінською компанією Metso для будівництва збагачувальної фабрики. Минулого року успішно завершені лабораторні та напівпромислові випробування з додаткової очистки графіту до батарейної якості 99,99% та подальше виробництво з нього сферичного графіту

Станом на початок 2025 року компанія успішно виконала підрахунок запасів родовища за міжнародними стандартами та попереднє техніко-економічне обґрунтування та пілотні технологічні випробування для кінцевої продукції. На перший квартал 2026 року заплановано розпочати будівництва гірничо-збагачувального комплексу.

Нагадаємо, АМКУ дозволив компанії, що належить співвласнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу, придбати газобетонні заводи “Аерок”.