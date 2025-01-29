BGV Буткевича тестує український графіт для літій-іонних батарей

Компанія BGV Group Management Геннадія Буткевича, який є співвласником мережі магазинів АТБ, успішно завершила лабораторні та напівпромислові випробування з додаткової очистки українського графіту до батарейної якості 99,99% та подальшого виробництва сферичного графіту (SPG), необхідного для анодів у літій-іонних батареях.

Про це йдеться на сайті компанії.

Роботи були виконані спільно з німецьким партнером Anzaplan, і результати підтвердили високу якість отриманого анодного матеріалу, що дозволяє його використання в сучасних акумуляторних технологіях.

Ці дослідження є частиною проєкту з видобутку графіту BGV Graphite, який реалізовується на базі Балахівського родовища.

Зазначається, що з кінця 2024 року компанія "Розвиток Побужжя", що входить до групи BGV, розпочала роботи з базового інжинірингу у партнерстві з фінською компанією Metso для будівництва збагачувальної фабрики.

У 2025 році компанія має намір розпочати проєктування заводу з виробництва сферичного графіту (SPG). Окрім цього заводу, проводяться проєктувальні роботи, пов’язані з будівництвом гірничо-збагачувального комплексу. Будівництво самого комплексу планується розпочати у першому кварталі 2026 року.

Графіт – основний матеріал для літій-іонних батарей

Додамо, графіт є ключовим матеріалом для анодів літій-іонних батарей, які широко використовуються в електромобілях, портативній електроніці та енергетичних системах накопичення енергії. Україна має значні поклади цього стратегічного ресурсу, що відкриває перед нею можливість стати важливим гравцем у світовому ланцюгу постачання критично важливих матеріалів.

Згідно з повідомленням, графітовий концентрат, який буде вироблятися на основі Балахівського родовища, має високу якість, а вміст вуглецю в концентраті становить 97%, що перевищує середній ринковий рівень у 95%.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року BGV Group Management почала реалізовувати свій перший енергетичний проєкт, який передбачає будівництво у Рівному понад 50 МВт потужностей газових когенераційних установок. Обладнання забезпечить виробництво як електричної, так і теплової енергії.