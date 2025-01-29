BGV Буткевича тестирует украинский графит для литий-ионных батарей

Компания BGV Group Management Геннадия Буткевича (являющегося совладельцем сети магазинов АТБ) успешно завершила лабораторные и полупромышленные испытания по дополнительной очистке украинского графита до батарейного качества 99,99% и последующего производства сферического графита (SPG), необходимого для анодов в литий-ионных.

Об этом идет речь на сайте компании.

Работы были выполнены совместно с немецким партнером Anzaplan и результаты подтвердили высокое качество полученного анодного материала, что позволяет его использование в современных аккумуляторных технологиях.

Эти исследования являются частью проекта по добыче графита BGV Graphite, реализуемого на базе Балаховского месторождения.

С конца 2024 года компания "Развитие Побужья", входящая в группу BGV, начала работы по базовому инжинирингу в партнерстве с финской компанией Metso для строительства обогатительной фабрики.

В 2025 году компания намерена приступить к проектированию завода по производству сферического графита (SPG). Кроме этого завода проводятся проектировочные работы, связанные со строительством горно-обогатительного комплекса. Строительство комплекса планируется начать в первом квартале 2026 года.

Графит – основной материал для литий-ионных батарей

Добавим, графит является ключевым материалом для анодов литий-ионных батарей, широко используемых в электромобилях, портативной электронике и энергетических системах накопления энергии. Украина имеет значительные залежи этого стратегического ресурса, открывающего перед ней возможность стать важным игроком в мировой цепи поставок критически важных материалов.

Согласно сообщению, графитовый концентрат, производимый на основе Балаховского месторождения, имеет высокое качество, а содержание углерода в концентрате составляет 97%, что превышает средний рыночный уровень в 95%.

Напомним, в октябре 2024 года BGV Group Management начала реализовывать свой первый энергетический проект, предполагающий строительство в Ровно более 50 МВт мощностей газовых когенерационных установок. Оборудование обеспечит производство как электрической, так и тепловой энергии.