- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Компания совладельца АТБ будет разрабатывать Балаховское месторождение графитовых руд.
ООО "Развитие Побужья", входящей в состав группы BGV Group Management, принадлежащей совладельцу сети супермаркетов АТБ Геннадию Буткевичу, заключило меморандум о намерениях по сотрудничеству с государственным учреждением "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" ─ UkraineInvest.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Это сотрудничество стало еще одним важным шагом для привлечения международного финансирования и государственной поддержки проектов со значительными инвестициями в украинскую добывающую отрасль, в частности, разведку, добычу и обработку критических материалов (CRM)", — отметили в BGV.
UkraineInvest будет оказывать информационную, консультационную и организационную поддержку и будет способствовать эффективному взаимодействию между инвесторами и государственными органами.
ООО "Развитие Побужья" в Кировоградской области будет заниматься разработкой Балаховского месторождения. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината и строительство завода по производству сферического графита для литий-ионных батарей.
Группа BGV уже шесть лет работает над проектом и планирует войти в цепь поставок мирового и европейского рынка аккумуляторных батарей. По подсчетам компании, проект требует до 450 млн долларов инвестиций, часть из которых уже была профинансирована учредителем компании — Геннадием Буткевичем.
С конца 2024 года компания "Развитие Побужья" приступила к базовому инжинирингу в партнерстве с финской компанией Metso для строительства обогатительной фабрики. В прошлом году успешно завершены лабораторные и полупромышленные испытания по дополнительной очистке графита до батарейного качества 99,99% и дальнейшее производство из него сферического графита.
На начало 2025 года компания успешно выполнила подсчет запасов месторождения по международным стандартам и предварительное технико-экономическое обоснование и пилотные технологические испытания для конечной продукции. На первый квартал 2026 года намечено начать строительство горно-обогатительного комплекса.
Напомним, АМКУ разрешил компании, принадлежащей совладельцу сети АТБ Геннадию Буткевичу, приобрести газобетонные заводы "Аэрок".