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Компания совладельца АТБ протестировала прототип батарейки из украинского графита.

Литиевая батарейка
Фото: пресс-служба BGV Group Management

Компания Геннадия Буткевича BGV Group Management провела успешное тестирование исследовательского образца анодного материала для литий-ионной батареи. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

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"Мы последовательно идем путем формирования полной цепи создания литий-ионных батарей в Украине — от добывания сырья до изготовления элементов питания. Текущее лабораторное тестирование — важный технологический этап. Следующим шагом станет разработка полноценного двухэлектродного прототипа аккумулятора. Мы планируем, что он будет изготовлен уже2 компанией BGV» — отметил руководитель проекта BGV Graphite Виктор Танай.

Образец анодного материала был изготовлен на базе кафедры химических технологий и ресурсосбережения Киевского национального университета технологий и дизайна. Это стандартная литиевая монетная батарейка диаметром 20 мм и толщиной 1,6 мм. Она используется в лабораторных условиях для тестирования новых материалов анодов и катодов в литий-ионных аккумуляторах. Такие ячейки разрешают исследователям оценивать электрохимические характеристики материалов перед масштабным созданием.

BGV будет разрабатывать Балаховское месторождение графитовых руд

В конце марта ООО "Развитие Побужья", входящей в состав группы BGV Group Management, принадлежащей совладельцу сети супермаркетов АТБ Геннадию Буткевичу, заключило меморандум о намерениях по сотрудничеству с государственным учреждением "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" ─ UkraineInvest.

UkraineInvest будет оказывать информационную, консультационную и организационную поддержку и будет способствовать эффективному взаимодействию между инвесторами и государственными органами.

ООО "Развитие Побужья" в Кировоградской области будет заниматься разработкой Балаховского месторождения. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината и строительство завода по производству сферического графита для литий-ионных батарей.

Группа BGV уже шесть лет работает над проектом и планирует войти в цепь поставок мирового и европейского рынка аккумуляторных батарей. По подсчетам компании, проект требует до 450 млн долларов инвестиций, часть из которых уже была профинансирована.

Автор:
Степан Крьока