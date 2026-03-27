В Україні відновлюють видобуток та переробку уранових руд

Державне підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) відновлює видобуток та переробку уранових руд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба СхідГЗК.

Зазначається, що реалізацію відповідних підготовчих заходів обговорили на оперативній нараді у форматі відеоконференції під головуванням т.в.о. генерального директора підприємства Олексія Гладкого за участі керівників шахт та головних фахівців комбінату.

Вимушена пауза

Тривала пауза у веденні видобутку уранової руди виникла через блокування рахунків підприємства з січня 2026 року. Але після набрання чинності у березні цього року Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики, що перебувають у критичному стані» підприємство отримало можливість продовжити виробничу діяльність.

У компанії зауважили, що вимушену паузу комбінат використав для проведення великих обсягів ремонтних робіт.

За цей період на Новокостянтинівській шахті здійснено ремонт самохідного обладнання, вагоноперекидача та підіймального комплексу на стволі Вент-1, ремонт рельсового путі в шахті.

Також на Інгульській шахті виконані ремонтні роботи на водовідливі, підіймальному комплексі на стволі Північний, ремонт обмінного і дробарного комплексів. Крім того, здійснено роботи з ремонту насосного обладнання, та підземного рельсового путі.

Гладкий підкреслив, що наразі керівництвом СхідГЗК вжито необхідних заходів для відновлення видобувного та переробного виробництв.

Про СхідГЗК

"СхідГЗК" входить до десятки найбільших світових виробників урану та забезпечує до 40% потреб українських атомних електростанцій у сировині.

Наразі "СхідГЗК" є єдиним видобувачем уранових руд в Україні, у якого в користуванні Центральне, Мічурінське, Новоконстянтинівське і Ватутінське родовища у Кіровоградській області.

У березні уряд схвалив та спрямував до парламенту законопроєкт про корпоратизацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК).

У межах реформи "СхідГЗК" буде трансформовано в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі. Законопроєкт також передбачає запровадження мораторію на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства, що має забезпечити його стабільну роботу під час перехідного періоду.

Нещодавно повідомлялося, що Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (МВК УРП) розглядає звернення української приватної компанії, яка належить співвласнику мережі магазинів “АТБ” Геннадію Буткевичу, щодо оголошення конкурсів на чотирьох родовищах уранових руд в Миколаївській та Кіровоградській областях.