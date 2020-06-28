Коломойский требует открыть против Порошенко новое уголовное производство

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой возбудить уголовное производство против пятого Президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

Как отмечает агентство, олигарх требует открыть новое производство против экс-президента по части 1 статьи 369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием"). Также агентство опубликовало фотографию заявления.

В частности, в своем обращении Коломойский указал, что экс-лидер Украины, согласно книге мемуаров бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности США Джона Болтона, просил Вашингтон ввести против него санкции.

В заявлении Коломойского также цитируется отрывок книги Болтона.

"После встречи двух делегаций Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание… Я ответил "нет" на просьбу о поддержке. Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года", — говорится в заявлении.

Коломойский считает, что из данной книги следует, что Порошенко, будучи в должности президента, предложил Болтону противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок оружия, а в обмен призвал экс-советника оказать влияние на должностных лиц иностранного государства, в частности на американского лидера.

По мнению бизнесмена, Порошенко это делал, чтобы наложить на него санкции и нанести ему материальный вред.

Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых ГБР.

В ноябре 2019 года стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру проекты подозрения Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.