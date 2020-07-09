В ГБР заявили о бесперспективности 80% уголовных дел против Порошенко

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий перечислил уголовные производства, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, которые он считает "бесперспективными".

Об этом он рассказал на брифинге, который транслирует агентство "Интерфакс-Украина".

Среди производств, которые Корецкий считает бесперспективными, он назвал такие дела:

- о продаже завода "Кузница на Рыбальском";

- о покупке и продаже телеканала "Прямой";

- 3 уголовных производства, которые были закрыты около месяца назад: о несвоевременном назначении судей, о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, о вероятном давлении на Окружной админсуд Киева при отмене национализации ПриватБанка;

- о вероятном недостоверном декларировании;

- о Минских соглашениях;

- о деятельности Липецкой кондитерской фабрики;

- о Томосе (о разжигании вражды при создании ПЦУ).

"Абсолютно бессмысленное производство", — прокомментировал Корецкий.

По его мнению, бесперспективны также производства о вероятном незаконном назначении Сергея Семочко и об отмене распоряжений про выделение земельных участков на территории Николаевской области.

В то же время еще два производства — о перевозке картин через границу и пленках Байдена — следователь ГБР отказался комментировать, так как "не видел и не может говорить объективно".

Он сказал, что из всех уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко, бесперспективных около 80%.

Ранее руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий закрыл дело против Порошенко о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Он объяснил, что в этом деле на следователей оказывалось давление, и о закрытии производства он "никого не ставил в известность".

В то же время Корецкий не исключил, что за свою инициативу его могут уволить из ГБР и открыть уголовное производство.

Позже в ГБР заявили, что заявление Корецкого о давлении не соответствует действительности.