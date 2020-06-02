Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах по Донбассу

В переговорах по Донбассу должны принимать участие признанные представители местного гражданского общества, а не те, кто причастен к военным действиям, убийствам и пыткам украинских военных и мирного населения.

Об этом сегодня, 2 июня, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также не иметь ничего общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества", — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что встречи в Минске, которые продолжаются на протяжении нескольких лет, "практически не были переговорами", а решение Парижского саммита, проведенного в нормандском формате, фактически не выполняются.

Кроме этого, по словам Ермака, на переговорах ТКГ (Трехстороння контактная группа — Delo.ua) до сих пор не утверждены новые пункты разведения.

Единственным значимым успехом с момента саммита глава Офиса Президента считает обмен пленными между Украиной, Россией и террористическими группировками "ДНР" и ЛНР.

При этом, остаются в плену немало лиц, которые рассматриваются сторонами в качестве кандидатов на обмен.

"Это очень мешает нам продвигаться по всем другим вопросам", — сказал Ермак.

Он также акцентировал внимание на том, что должны быть выполнены все договоренности нормандского саммита: прекращение огня, разведение войск, разминирование местности, доступ ОБСЕ и Красного Креста к заключенным на неконтролируемых Украиной территориях, а также обмен пленными в формате "всех на всех".

Кроме этого, Ермак добавил, что проведение выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможно только "после того, как будут выполнены требования безопасности: выведены российские войска и незаконные вооруженные формирования, и Украина вернет контроль над своей границей".

"После этого можно будет думать о выборах там при условии, что будет возможной беспрепятственная деятельность СМИ и политических партий, а также международных наблюдателей", — резюмировал Ермак.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции вечером 14 мая.

В частности, украинская сторона во время переговоров в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.