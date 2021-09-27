РФ выделит на содержание оккупированного Донбасса около 1 трлн рублей — разведка

Российская Федерация в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) более 900 млрд рублей (около 330 млрд грн).

Об этом говорится в утвержденной российским правительством "Программе ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы", передает "Донбасс Реалии".

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Согласно внутренним российским данным, в ОРДЛО проживает около 2,9 млн человек, из которых 38% пенсионеры. Средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей, что на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области.

В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года. В издании отмечают, что военная составляющая содержания так называемых "ДНР" и "ЛНР" финансируется отдельно.

Как сообщил представитель одного из разведывательных органов Украины, сценарные программы, которые были приняты правительством РФ, направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику.

"Недавно правительством РФ было проведено отдельное заседание, посвященное оккупированным территориям, и там была принята программа поддержки Т1 и Т2, как они называют наши оккупированные территории. После этого заседания правительства Назаров (Сергей Назаров — заместитель министра экономического развития РФ. — Delo.ua) приехал в Ростов, провел совещание с представителями так называемых "правительств" Донецка и Луганска, дал руководящие указания, и уже мы видим реализацию", — рассказал представитель силового ведомства.

По данным украинской разведки, управление социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе осуществляется через Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, созданную в декабре 2014 года.

Финансирование происходит через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Руководитель Межведомственной комиссии и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда — заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Кроме того, ряд сотрудников этого фонда занимают должности в руководстве террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

В Донецке это заместители руководителя так называемого "правительства" "ДНР" Владимир Пашков и Владимир Антонов, руководитель аппарата того же псевдоправительства Владимир Ежиков и Виктор Колесник — "советник" главаря "ДНР".

В Луганске работниками Благотворительного фонда являются "советники" главаря группировки "ЛНР" Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие фамилии Виталий Якуш и Никита Картошкин), так называемый "министр промышленности" "ЛНР" Сергей Неверов (на самом деле Сергей Богданов) и председатель наблюдательного совета местной компании "Востокуголь" Андрей Разин (Андрей Чурин).

Ранее Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов России на оккупированных территориях Украины. Причем СБУ связывает паспортизацию РФ жителей ОРДЛО с выборами в Госдуму России.

Напомним, что в июле Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения, предусматривающего возможность дистанционного электронного голосования на выборах Государственной Думы в сентябре для получивших российское гражданство жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

Отметим также, что в марте Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против ряда российских чиновников и депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на не подконтрольной Украине части Донбасса.