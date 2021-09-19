Украинцев из ОРДЛО массово вывозят в РФ голосовать на выборах в Госдуму — правозащитники

Жителей оккупированного Донбасса массово свозят в Ростовскую область России голосовать на выборах в Госдуму РФ.

При этом гражданам Украины перед голосованием выдают российские паспорта, сообщает "Восточная правозащитная группа".

Указано, что на выборы в Госдуму РФ, которые продлятся до 19 сентября, усилился подвоз избирателей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

По данным правозащитников, второй день "голосования" проходил более активно и на участках в РФ, и на "онлайн-участках" в ОРДЛО. А автобусы с ОРДЛО в Ростовскую область прибывали каждые два часа.

Как отмечается, на избирательный участок жители ОРДЛО заходили организованно. Большинство, как утверждается, голосовали за партию "Единая Россия".

"Лидеры и функционеры оппозиционных партий в Ростовской области (Зеленые, Партия роста, КПРФ, СРЗП) недовольны приездом жителей ОРДЛО. Объясняют это тем, что Кремль не давал возможности проводить агитационную кампанию в ОРДЛО, а сейчас партия "Единая Россия" с "ЛНР" и "ДНР" фактически организовала массовый подвоз жителей ОРДЛО, которые с помощью административного ресурса голосуют за ЕР. По разным оценкам, оппозиция говорит о подвозе до 200 тысяч голосов, что фактически придаст показатель ЕР именно по федеральному списку в Ростовской области", — говорится в сообщении.

Также правозащитники фиксируют, что больше всего среди желающих проголосовать — госслужащих и военных. Причем всех бюджетников компании заставляли проголосовать до полудня, и только потом возвращаться на работу.

Как известно, выборы в Госдуму РФ трехдневные — с 17 по 19 сентября. Только из Донецкой области в РФ должны были запустить 825 автобусов и 12 железнодорожных маршрутов. Кроме того, более 1100 незаконных избирательных участков открыли в оккупированном Крыму.

Ранее Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов России на оккупированных территориях Украины. Причем СБУ связывает паспортизацию РФ жителей ОРДЛО с выборами в Госдуму России.

Напомним, что в июле Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения, предусматривающего возможность дистанционного электронного голосования на выборах Государственной Думы в сентябре для получивших российское гражданство жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

Отметим также, что в марте Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против ряда российских чиновников и депутатов Совета Федерации, ответственных за миграционную политику и выдачу паспортов РФ на не подконтрольной Украине части Донбасса.