Общество 1 час назад

Соцопрос: 43% украинцев верят в возвращение Крыма, а 51% — Донбасса

При этом 72,3% респондентов согласились с утверждением, что оккупация Крыма и конфликт в ОРДЛО являются частями одного вооруженного конфликта

Фото: Офис президента Фото: Офис президента
Фото: Офис президента

Почти 81% украинцев считают, что на территории Донецкой и Луганской областей продолжается вооруженный конфликт с Россией, а 54% опрошенных уверены, что Украина не должна идти ни на какие компромиссы ради завершения конфликта.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования, представленные 23 сентября 2021 года в Офисе президента Украины.

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В частности, 80,7% респондентов на вопрос: "Считаете ли вы, что на территории Украины продолжается вооруженный конфликт с Россией?", ответили "да", 14,5% респондентов — "нет".

При этом на вопрос: "Где, по вашему мнению, происходит этот вооруженный конфликт?", 51,5% опрошенных ответили — на территории Донецкой и Луганской областей, а 44,4% — добавили к этим областям еще и Крым.

Кроме того, 72,3% респондентов согласились с утверждением, что оккупация Крыма и конфликт в ОРДЛО являются частями одного вооруженного конфликта, а 5,4% — не согласились с этим.

Также 67,2% украинцев считают, что завершение вооруженного конфликта в ОРДЛО зависит от России, 35,6% — от Украины, 16,8% — от США, 14% — от Европы.

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В то же время 64,5% респондентов уверены, что прекращение оккупации Крыма зависит от России, 30,9% — от Украины, 14% — от США и 11,7% — от Европы.

К тому же, 54% опрошенных считают, что Украина не должна идти ни на какие компромиссы ради завершения конфликта в ОРДЛО, а 13% считают, что территории ОРДЛО необходимо предоставить автономию в составе Украины.

При этом считают возможным возвращение ОРДЛО под контроль Украины более 51% респондентов, а возвращение Крыма под контроль Украины — более 43% опрошенных.

В свою очередь представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич считает, что граждане Украины во всех регионах четко осознают, что в Крыму и на востоке страны происходит международный вооруженный конфликт, вызванный агрессией России.

По его словам, результаты исследования важны для рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и в контексте разработки модели Национальной концепции переходного правосудия.

"Мы видим, что значительная часть украинцев оптимистична относительно возвращения контроля над временно оккупированными территориями. Это придает нам импульс работать дальше и так же с оптимизмом смотреть на новые площадки и новые инициативы, которые вводятся Украиной, в частности инициативу "Крымская платформа", — отметил Кориневич.

Известно, что это социологическое исследование проводил в марте-апреле 2021 года Харьковский институт социальных исследований по заказу Представительства президента Украины в АР Крым, Центра прав человека ZMINA и при поддержке ПРООН. Опрос проводился во всех регионах Украины и охватил 10 тысяч респондентов, из них 45,2% — мужчин, 54,8% — женщин.

Ранее стало известно, что Россия планирует построить в оккупированном Крыму новый курортный город.

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