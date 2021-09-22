В ВР объявили незаконными выборы в Госдуму РФ: из-за Донецка, Луганска и Крыма

Соответствующее постановление поддержали 322 народных депутата, сообщает пресс-служба ВР.

В своем заявлении ВР обращает внимание международного сообщества на факт проведения 17-19 сентября 2021 года нелегитимных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

В ВР подчеркивают: включать граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ незаконно с точки зрения Конституции Украины и международного права. Поскольку Крым и Севастополь — неотъемлемая часть Украины, принуждать их жителей получать гражданство РФ означает нарушать международное гуманитарное право.

Также в парламенте обращают внимание на то, что в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ были противоправно включены жители временно оккупированных территорий Украины, что привело к их фальсификации.

Кроме этого, Рада призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях.

Добавим, что Евросоюз, США и другие страны уже осудили массовые нарушения и тоже заявили о частичном непризнании результатов выборов, в частности, из-за участия в голосовании населения оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что 17-19 сентября состоялись выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Утром 21 сентября обнародовали результаты подсчета 100% голосов, где партия "Единая Россия" набрала 49,82% голосов, КПРФ — 19,83%, ЛДПР — 7,55%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 7,46%, "Новые люди" — 5,32%, Партия пенсионеров — 2,45%, "Яблоко" — 1,34%, "Коммунисты России" — 1,27%, "Зеленые" — 0,91%, "Родина" — 0,8%, Российская партия свободы и справедливости — 0,77%, "Зеленая альтернатива" — 0,64%, Партия роста — 0,52%, "Гражданская платформа" — 0,15%.



Напомним, что 19 сентября "Восточная правозащитная группа" сообщила о том, что жителей оккупированного Донбасса массово свозят в Ростовскую область России голосовать на выборах в Госдуму РФ. При этом гражданам Украины перед голосованием выдавали российские паспорта.